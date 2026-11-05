Komşulukla yoğrulan gelenek: Nergiz'in 'altın kızları' kışlık yufkaları ortak yapıyor

İmece geleneği sokakta canlanıyor

Nergiz Mahallesi'nde mahalleli kadınlar, kış öncesi bir araya gelerek bütün evlerin geleneksel kışlık hazırlıklarından olan yufkaları birlikte pişiriyor. Mahalledeki yufka gününde buluşan ekip, 40 hanenin kış boyunca tüketeceği yufkaları imece usulüyle hazırlıyor. İş, sokakta kurulan ocaklarda odun ateşinde sac üzerinde yürütülüyor; hamurlar merdane ile kâğıt inceliğine açılıyor.

Yufkanın yapılışı ve mahalle ritüeli:

Yufka, un, su ve tuz ile hazırlanıp mayasız olarak açılan ince bir hamur türü. Nergiz'de bu hamurlar, kadınların ustalığıyla tavlanıp pişiriliyor ve çoğu aile kış boyunca bu hazırlığın ürünleriyle sofralarını kuruyor. Hazırlık süreci hem üretimi hem de paylaşımı içeriyor; komşuluk bağı bu ritüelde öne çıkıyor.

Ev ekonomisine ve kültüre katkı:

Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, bu geleneğin ev ekonomisine destek sağladığını vurguluyor: 'Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız.' Muhtar, ayrıca 'işkefe' diye adlandırılan yufkanın tavlanıp yöresel yemeklerle bir arada tüketilmesinin mahalle sofralarına ayrı bir tat kattığını belirtiyor.

Gelenek aynı zamanda bilgi aktarımını da sağlıyor; hamur açma, merdane kullanma ve sacda pişirme teknikleri yaşlı kuşaktan gençlere aktarılıyor. Topluca yapılan bu hazırlık, hem maddi hem de sosyal bir dayanışma örneği oluşturuyor.

Uzun yıllardır yufka açıp pişirmeyi sürdüren Ümmühan Bodur ise bu pratiğin yeni nesil tarafından unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor: 'Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız. Komşularımıza afiyet olsun.' Bu sözler, mahallenin ortak emek ve paylaşım kültürünü özetliyor.

Mahallede kışlık yufkaları ‘altın kızlar' hazırlıyor