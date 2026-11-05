Muhtarın sessiz protestosu: yeni doğana Filistin adı

Olayın arka planı:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalle muhtarı Sinan Akyüz, Filistin'de yaşanan saldırılara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü oğluna Filistin ismini verdi. Akyüz'ün aldığı karar, sivil kayıplara yönelik tepkinin sembolik bir ifadesi olarak açıklandı.

Akyüz'ün açıklamaları:

Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararın, Filistin halkının yaşadığı acılara karşı duyulan üzüntünün bir sonucu olduğunu belirtti. 'Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi' sözleriyle kararını anlattı.

Mesaj ve destek çağrısı:

Muhtar, bu ismin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayarak 'Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk' dedi. Akyüz, ayrıca bu davaya canı gönülden destek verdiğini belirterek İsrail ve Amerika'ya bu zulme son verme çağrısında bulundu.

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE YAŞAYAN MAHALLE MUHTARI SİNAN AKYÜZ, FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA YENİ DOĞAN OĞLUNA FİLİSTİN İSMİNİ KOYDU.