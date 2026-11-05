Mahalle imecesinin 'altın kızları' kışa yufka taşıyor

Amasya'nın Nergiz Mahallesi'nde, muhtar Nuran Muslu tarafından bir araya getirilen 'altın kızlar' ekibi, mahallenin kışlık gıda hazırlığını birlikte yapıyor. Mahalledeki 40 hanenin kış boyu tüketeceği yufkalar, sokakta odun ateşinde sac üzerinde pişiriliyor.

Yufkanın hazırlanışı:

Yufka; un, su ve tuz ile hazırlanıp merdane yardımıyla kâğıt inceliğinde açılan, mayasız ince bir hamur türü olarak hazırlanıyor. Kadınlar gün boyu sırayla açma, serme ve sac üzerinde pişirme işlerini üstleniyor. Üretim sokakta, odun ateşinde gerçekleştirildiği için geleneksel yöntem korunuyor ve komşuluk bağları tazeliyor.

İmece ruhu ve ev ekonomisine katkı:

Geleneğin ev ekonomilerine doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Nuran Muslu, "Her sene kış öncesi bu hazırlığı yaparız. Mahalledeki bütün evlerin kışlık yiyecek hazırlığını birlikte oluşturduğum ekibin emeğiyle imece usulü yaparız. İşkefe olarak adlandırdığımız yufkayı tavlayıp yöresel yemeklerle birlikte yemesi çok güzel oluyor" dedi. Bu sözler, hazırlığın hem pratik hem de sosyal bir değer taşıdığını gösteriyor.

Yufka açmayı çocukluğunda öğrendiğini anlatan Ümmühan Bodur ise, "Biz altın kızlarız. Bütün yufkaları yaparız. Komşularımıza afiyet olsun" diyerek hem emeği hem de dayanışma duygusunu özetliyor. Mahallede her yıl kış öncesi yapılan bu çalışma, ailelerin mutfak stoklarını tamamlamanın yanı sıra kuşaklar arası bilgi aktarımını da sağlıyor.

AMASYA'DA ‘ALTIN KIZLAR' EKİBİ MAHALLENİN KIŞLIK YUFKALARINI İMECE USULÜYLE HAZIRLIYOR