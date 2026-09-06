Çocuklukta hareketsizlik gençlerde bel ve boyun fıtığı riskini artırıyor

Uzman uyarısı: çocuklukta başlayan hareketsizliğin sonuçları

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gençlerde bel ve boyun fıtığı vakalarındaki artışın temel nedeninin çocukluktan itibaren sürdürülen hareketsiz yaşam ve düzenli egzersiz eksikliği olduğunu belirtiyor. Günümüz çocuklarının ve gençlerinin büyük bölümünü ekran karşısında geçirmesi, kas ve iskelet sistemi gelişimini olumsuz etkiliyor.

çocukluk dönemindeki ekran süreleri ve kas gelişimi:

Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla gençler uzun süre aynı pozisyonda kalıyor. Bu durumda boyun, bel ve bacak kasları yeterince gelişemiyor; eklem hareketleri kısıtlanıyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bu zayıf kas altyapısının ilerleyen yıllarda günlük yaşamın normal yüklerini veya ani fiziksel zorlanmaları kaldıramamasına yol açtığını söylüyor.

Uzman, örnek olarak valiz taşımak veya ani ve ağır sporlara başlamak gibi durumlarda kasların ve eklem sisteminin bu ekstra yükü taşıyamayıp bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkabildiğini vurguluyor. Bu mekanizma, erken yaşta hareket eksikliğinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

önleme ve spor önerileri:

Bu tablonun önlenebileceğini ifade eden Şen, aileler ve öğretmenlere çocukları çeşitli spor dallarına yönlendirme çağrısı yapıyor. Özellikle yüzme ve koşu gibi aktiviteler, kas gelişimini destekleyerek fıtık riskini azaltıyor. Sporun aynı zamanda beyne giden kan akımını artırdığı, zihinsel gelişim ve sorun çözme becerilerini desteklediği de belirtiliyor.

Uzman, sporu çocukların hayatına erken yaşta dahil etmenin önemine dikkat çekiyor ve düzenli hareketin sadece kas-iskelet sağlığı için değil, genel gelişim için de gerekli olduğunu belirtiyor. Ailelerin ve eğitim kurumlarının birlikte çalışarak çocukları aktif yaşama teşvik etmesi, uzun vadede bel ve boyun sağlığını koruyacak adımların başında geliyor.

Sonuç olarak Prof. Dr. Orhan Şen, hareketsiz yaşamın gençlerde artan fıtık vakalarının arkasındaki en önemli neden olduğunu; erken müdahale ve düzenli fiziksel aktivite ile bu riskin azaltılabileceğini ifade ediyor.

BEYİN, SİNİR VE OMURİLİK CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ORHAN ŞEN