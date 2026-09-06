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Çolpon-Ata'da tarih ve spor buluştu: 6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

31 Ağustos’ta açılan 6. Dünya Göçebe Oyunları Çolpon-Ata hipodromunda görkemli kapanışla sona erdi; 109 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı, Kırgızistan madalyada lider oldu.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:36

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çolpon-Ata'da tarih ve spor buluştu: 6. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

Kapanış töreni ve törenin vurgu noktaları:

Isık-Göl’ün Çolpon-Ata kentindeki hipodromda düzenlenen kapanış töreni, 31 Ağustos’ta Bişkek’te yapılan açılışın ardından sona eren organizasyonun coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Törene Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Başkanı Rüstem Minnihanov katıldı.

Kasımaliyev konuşmasında, organizasyon boyunca “Atların nal sesleri, komuzun ezgileri, pehlivanların gücü ve binlerce insanın coşkusu” gibi unsurların yankılandığını vurgulayarak, Kırgızistan ve tüm katılımcıları tebrik etti. Kapanışta ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un açılışta söylediği “Bu oyunlar, tarihi gelecekle birleştiren en mükemmel köprüdür” sözüne atıfta bulunuldu.

Kültür, bilim ve miras üzerine mesajlar:

Kasımaliyev, Dünya Göçebe Oyunları’nın yalnızca spor değil, aynı zamanda büyük bir kültürel ve entelektüel platforma dönüştüğünü belirtti. Etkinlikler süresince düzenlenen panellerde, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları göçebe medeniyetinin tarihini, dilini ve devlet yapısını ele aldı.

Oyunlar kapsamında oluşturulan dijital arşiv ve düzenlenen 600'ü aşkın kültürel etkinlik sayesinde göçebe halkların müziği, destanları ve el sanatları daha geniş kitlelere ulaştırıldı. Kasımaliyev, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayarak organizasyonun bir medeniyet köprüsü olduğunu ifade etti.

Organizasyonun uluslararası boyutu ve gelecek ev sahipliği:

Kasımaliyev, etkinliğin ilk kez 12 yıl önce yine Isık-Göl’de başlatıldığını, ardından Türkiye ve Kazakistan’da düzenlendiğini hatırlatarak oyunların bugün dünya çapında ilgi gören bir spor ve kültür hareketine dönüştüğünü söyledi. Kapanışta, Kırgızistan’ın 40 ilçesinden toplanan suyun konulduğu geleneksel su kabı köökör, 7. Dünya Göçebe Oyunları’na ev sahipliği yapacak Rusya Spor Bakan Yardımcısı Aleksey Morozov’a teslim edildi.

Katılımcı sayıları ve madalya tablosu:

Dünya Göçebe Oyunları’na 109 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı ve yarışmalar 27 geleneksel spor dalında gerçekleştirildi. Kültürel etkinlik sayısı 600’ün üzerindeydi. Madalya sıralamasında Kırgızistan 39 madalya ile birinci, Kazakistan 34 madalya ile ikinci, Rusya 24 madalya ile üçüncü ve Türkmenistan 18 madalya ile dördüncü oldu.

Tören, yerel ve yabancı sanatçıların sahne aldığı konserle sona erdi. Kasımaliyev, bu oyunların Kırgızistan’ın bağımsızlığının 35. yılına denk gelen tarihi bir dönemde gerçekleştiğini ve organizasyonun ülkenin potansiyelini gösterdiğini belirterek, Dünya Göçebe Oyunları’nın bir sonraki sayfasının Tataristan’da açılacağını duyurdu.

Not: 5. Dünya Göçebe Oyunları 2024’te Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenmişti.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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