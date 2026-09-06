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Kayseri protokolü sahnede: başkan Odakır'ın oğlunun düğün töreni

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'ın oğlu Okan Odakır, Eda Çadırlı ile evlendi; nikahı Memduh Büyükkılıç kıydı, protokol evlilik cüzdanını teslim etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 21:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri protokolü sahnede: başkan Odakır'ın oğlunun düğün töreni

Kayseri protokolü sahnede: başkan Odakır'ın oğlunun düğün töreni

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır'ın oğlu Okan Odakır, Eda Çadırlı ile dünya evine girdi. Tören, kent protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

protokol ve şahitlik:

Nikahı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve il protokolü üstlendi.

imza ve cüzdan teslimi:

İmzaların ardından protokol üyeleri genç çifte evlilikle ilgili temennilerini iletti. Evlilik cüzdanı tören sırasında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından geline teslim edildi; törende destek ve iyi dilekler ön plandaydı.

KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KESOB) BAŞKANI ŞEYHİ ODAKIR’IN OĞLU OKAN ODAKIR, EDA...

KAYSERİ ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (KESOB) BAŞKANI ŞEYHİ ODAKIR’IN OĞLU OKAN ODAKIR, EDA ÇADIRLI İLE DÜNYA EVİNE GİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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