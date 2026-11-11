COP31 alanında 11.11 ritmiyle anlamlı fidan dikimi

COP31 alanında 11.11'de fidan dikimi:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde saat 11.11'de konferansın Mavi Bölge olarak adlandırılan alanındaki Çin Bahçesi'nde fidan dikti. Etkinlik, konferans öncesinde ağaçlandırma mesajını uluslararası alana taşımayı amaçladı.

ülke çapında uygulama ve katılım:

Karacabey, 11 Kasım'ın Türkiye ormancılığı için özel bir gün olduğunu vurgulayarak 2019'da Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen bu günün, her yıl milyonlarca vatandaşın katılımıyla 81 ilde gerçekleştirilen etkinliklere dönüştüğünü belirtti. Bu yıl da ülke genelinde 81 ilde 756 ayrı noktada fidan dikimi yapıldığı, daha önceki çalışmalarla milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğu ve bu çabaların birçok Guinness rekoruna konu olduğu ifade edildi.

geleceğe yönelik mesaj ve konferans vurgusu:

Karacabey, fidan dikim etkinliklerinin toplumun her kesiminden katılımla sürdüğünü, 2019'dan beri 81 il ve 922 ilçede farklı yaş gruplarından vatandaşların, resmi kurumların ve özel kuruluşların programa dahil olduğunu söyledi. Bugünün bir bayram havasında kutlandığını belirterek, dikecekleri fidanların gelecek nesiller için daha yeşil ve yaşanabilir çevreler oluşturma yönünde atılmış önemli adımlar olacağını vurguladı.

COP31 öncesi alanda yapılan bu sembolik dikim, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğayı koruma temasının konferans gündemine taşınmasına katkı sağladı; her bir fidanın geleceğin ormanlarının tohumlarını barındıracağı mesajı öne çıktı.

NTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA ORMAN GENEL MÜDÜRÜ BEKİR KARACABEY, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA SAAT 11.11'DE FİDAN DİKTİ. TÜRKİYE GENELİNDE 81 İLDE 756 AYRI NOKTADA FİDAN DİKİM ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ BELİRTEN KARACABEY, "BUGÜN DİKECEĞİMİZ FİDANLAR, GELECEK NESİLLERİN DAHA YEŞİL, DAHA YAŞANABİLİR VE DAHA GÜZEL BİR ÇEVREDE YAŞAMASI İÇİN ATILMIŞ ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR" DEDİ.