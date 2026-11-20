COP31'de gece gündüz süren lojistik organizasyon

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşen COP31 İklim Zirvesi, 527 bin m²lik Mavi Bölge ile 582 bin m²lik Yeşil Bölgeyi kapsayan toplam 1 milyon 100 bin m²lik alanda düzenlendi. Zirveye ilişkin operasyonel hazırlıklar; konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek, sıfır atık yönetimi ve erişilebilirlik gibi çok sayıda başlığı içerdi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saha çalışmalarına dair paylaştığı görüntülerin notunda "Gündüz zirve, gece operasyon; COP31’de mesai hiç bitmiyor" ifadesini kullandı.

alan dağılımı ve ölçek:

Saha iki ana bölgeye ayrıldı: Mavi Bölge ve Yeşil Bölge. Her iki bölgede ayrı lojistik dağıtım merkezleri kurularak malzeme akışı merkezileştirildi. COP31’e katılan taraflar ve delegasyonlar için büyük ölçekli bir lojistik altyapı işletildi; hazırlıklar, etkinlik tarihleri boyunca kesintisiz devam etti.

giriş ve tarama süreci:

COP31 Konaklama, Ulaşım, Lojistik, Sürdürülebilirlik ve Erişilebilirlik Sorumlusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu operasyon ayrıntılarını anlattı. Alana girecek malzemeler ilk olarak dış depolara geliyor ve gündüz tasnif edilerek akşam saatlerinde alana sevk ediliyor. Tüm araçlar sırayla X-Ray cihazından geçiriliyor; analiz sonrası uygun bulunan araçlar temiz bölgeye alınıyor ve giriş izni veriliyor.

dağıtım, geceler boyu süren çalışma ve katılımcı güvenliği:

Alan içi dağıtım, lojistik merkezlerinde indirilen malzemelerin nokta nokta sevkiyle sağlandı. Catering malzemeleri ve büfe-çay/kahve noktalarına ilişkin yüklemeler, küçük ve elektrikli araçlarla son noktaya ulaştırıldı. 6-18 Kasım tarihleri arasında toplam 939 araç taranarak alana güvenli şekilde alındı. Zirveye 196 ülkeden katılımcı geldi. Güvenlik taramaları, emniyet güçleri, gümrük personeli ve ajans firma ekiplerinin birlikte çalışmasıyla yürütüldü ve süreç gece boyunca devam etti.

Yetkililer, operasyonun zamanında ve koordineli bir şekilde tamamlandığını vurguladı; hem lojistik akışın hem de güvenlik taramalarının başarıyla yönetildiği ifade edildi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İKLİM ZİRVESİ COP31, ANTALYA’DA 527 BİN METREKARE ALANI MAVİ BÖLGE, 582 BİN METREKARE ALANI DA YEŞİL BÖLGE OLMAK ÜZERE TOPLAM 1 MİLYON 100 BİN METREKARE ALANDA YAPILDI. KATILIMCILARIN ‘BEST COP’ (EN İYİ COP) OLARAK TANIMLADIĞI ZİRVE İÇİN EKİPLER 7/24 DEVAM EDEN BİR LOJİSTİK OPERASYON YÜRÜTÜYOR