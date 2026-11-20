Müdahale sonrası ev temizlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yalnız yaşayan bir vatandaşın yaşadığı, çöp eve dönüşmüş müstakil evde temizleme çalışması yapıldı. Yakınlarının başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, evde uzun süre biriktirilen atıkları topladı ve mahalleden uzaklaştırdı.

çalışmanın ayrıntıları:

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Hürriyet Mahallesi'ndeki tek katlı evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, evin farklı bölümlerinde biriken çöp, atık malzeme ve kullanılmayan eşyaları tek tek toplayarak kamyonetlere yükledi. Çalışma sonunda evden yaklaşık 2 kamyon dolusu atık çıkarıldığı bildirildi.

sağlık ve çevre açısından önemi:

Yetkililer, çöp evlerin çevre ve görüntü kirliliğinin yanı sıra halk sağlığı için de risk oluşturduğunu vurguladı. Bu kapsamda belediye ekiplerinin vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda benzer temizleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Temizlik çalışması, evin kullanıma uygun hale getirilmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin korunması hedefiyle yürütüldü. Belediye ekipleri, birikmiş atıkların toplanmasının ardından uygun bertaraf işlemlerine yönlendirme yapıldı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI BİR VATANDAŞIN ÇÖP EVE DÖNÜŞEN MÜSTAKİL EVİNDEN YAKLAŞIK 2 KAMYON DOLUSU ÇÖP VE ATIK ÇIKARILDI.