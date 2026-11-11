COP31'de anlamlı fidan dikimi: Milli Ağaçlandırma Günü konferans alanına taşındı

COP31 alanında 11 Kasım'da eş zamanlı fidan dikimi gerçekleştirildi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, konferans alanında sembolik ve dikkat çekici bir etkinlikle anıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, COP31'in Mavi Bölge olarak adlandırılan alanında bulunan Çin Bahçesi'nde saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanı toprakla buluşturdu. Bu adım, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil gelecek hedeflerinin uluslararası platforma taşınması açısından anlam taşıdı.

etkinliğin kapsamı:

Karacabey, 11 Kasım'ın Türkiye ormancılığı için özel bir gün olduğunu vurgulayarak, 2019 yılında Cumhurbaşkanı tarafından bu tarihin Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini hatırlattı. Bugün ülke çapında 81 ilde 756 ayrı noktada fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Yetkili, bugüne kadar milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu ve bu çalışmaların birçok Guinness rekoruna da konu olduğunu belirtti. Ayrıca 2019'dan bu yana 922 ilçede geniş katılımlı etkinlikler düzenlendiği kaydedildi.

gelecek için verilen mesaj:

Karacabey, fidan dikimlerinin toplumun her kesiminden katılımla yapıldığını, gençten yaşlıya, kurum ve kuruluşların desteğiyle bugünün tam bir bayram havasında kutlandığını söyledi. "Bugün dikeceğimiz fidanlar, gelecek nesillerin daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha güzel bir çevrede yaşaması için atılmış çok önemli adımlar" ifadeleriyle etkinliğin amacını özetledi. Orman Genel Müdürlüğü, her bir fidanın geleceğin ormanlarının tohumlarını barındıracağına ve Türkiye'nin daha yeşil bir geleceğe yürüyüşüne katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

COP31 Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu fidan dikimi; Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğayı koruma, toplum farkındalığı oluşturma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma mesajını, uluslararası konferansın düzenlendiği alana taşıdı.

COP31'de anlamlı fidan dikimi: Fidanlar 11 Kasım'da saat 11.11'de toprakla buluşturuldu