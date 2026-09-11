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Çorlu sokaklarında mobil ekipten çocuk işçiliğine karşı kapsamlı bilgilendirme

Çorlu'da mobil ekip, esnaf ziyaretleriyle çocuk işçiliğinin önlenmesi, olası riskler ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çorlu sokaklarında mobil ekipten çocuk işçiliğine karşı kapsamlı bilgilendirme

Çorlu'da sosyal hizmet seferberliği

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sahada yürüttükleri çalışmaları yoğunlaştırdı. Çalışma, Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Ekip koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Esnaf ziyaretleri ve risklerin anlatılması:

Mobil ekip, bölgedeki esnafı tek tek ziyaret ederek çocuk işçiliğinin çocuklar üzerindeki fiziksel ve psikososyal risklerini aktardı. Ziyaretlerde çocukların çalışma hayatında karşılaşabileceği tehlikeler, önleyici yaklaşımlar ve yasal çerçeve hakkında bilgi verildi.

Sosyal hizmetlere erişim ve yönlendirme:

Ekipler ayrıca vatandaşların ve esnafın ihtiyaç duyabileceği sosyal hizmetleri tanıttı ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefledi. Gerektiğinde aileler ve çocuklar için ilgili birimlere yönlendirme yapılarak destek sağlandı.

Sosyal hizmet uzmanlarının saha çalışmaları, çocukların korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ailelerin mevcut sosyal destek mekanizmalarından yararlanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin benzer saha çalışmaları farklı alanlarda devam edecek.

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇORLU&#039;DA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN...

TEKİRDAĞ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇORLU'DA ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK MOBİL EKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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