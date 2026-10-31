Çorlu’da baharı andıran ılık gün, doğuda kar ve sağanak sürüyor

Çorlu'da güneşli ve ılık hava parklara çekti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sonbaharın son günlerinde termometreler 16 dereceyi gösterdi. Güneşli ve ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve oyun alanlarına akın etti; aileler çocuklarıyla vakit geçirirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

doğu ve güneydoğuda hava nasıl?:

Türkiye’nin doğu ve güneydoğu kesimlerinde ise kar ve sağanak yağışlar etkili. Bitlis'ten Çorlu'ya geldiğini söyleyen Veysi Kaya memleketindeki durumu Çorlu ile kıyaslayıp, "Bugün hava çok güzel, maşallah yaz gibi bir hava var. Biz de şu an öğle namazı kılmak için bekliyoruz. Doğu illerinde şu an yağmur ve kar yağışları var. Ben her zaman memleketimi arayıp soruyorum; şu an orada yağmur var, yüksek kesimlerine ise kar yağışı düşmüş" dedi.

esnaf ve vatandaşların gözlemleri:

Heykel Meydanı'nda tezgah açan İlknur Çolak, güneşli havanın satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "Bugün Çorlu’da hava çok güzel, çıktık standımızı açtık. Havanın sıcak olması bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu. Cebinden telefonunu çıkarıp termometre uygulamasına bakan Abdullah İnanç da "Çorlu’da bahardan kalma bir gün yaşanıyor. Fakat doğuda ise şu an kar ve yağmur var" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE SONBAHARIN SON GÜNLERİNDE TERMOMETRELER 16 DERECEYİ GÖSTERİRKEN, GÜNEŞLİ VE ILIK HAVAYI FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR PARK VE OYUN ALANLARINA AKIN ETTİ. AİLELER ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRİRKEN, ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.