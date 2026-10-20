Denizli sanayisi için yol haritası: üretim, istihdam ve yatırım öncelikleri belirlendi

DSO meclisi yeni dönemin ilk toplantısında:

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2026-2030 döneminin ilk Olağan Meclis Toplantısı, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Okan Konyalıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin çalışma hedefleri ile birlikte Denizli sanayisinin üretim, istihdam ve ihracat göstergeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Konyalıoğlu, önceki dönem üye tecrübelerinin ve yeni döneme katılan üyelerin katkılarıyla verimli bir çalışma dönemi hedeflediklerini; meslek gruplarının Meclis çalışmaları içinde daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla sektörlerin sorun, beklenti ve çözüm önerilerinin düzenli olarak gündeme taşınacağı bir çalışma modeli önerdiğini aktardı. Konuşmasında küresel ekonomideki belirsizlikler, yüksek finansman maliyetleri ve sanayicilerin rekabet koşulları üzerinde durdu.

ekonomik göstergeler ve istihdam verileri:

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu konuşmasında küresel belirsizliklerin ve artan maliyetlerin sanayiciler üzerindeki baskısının sürdüğünü vurguladı. Kasapoğlu, eylül ayı enflasyon verilerine göre tüketici fiyatlarının yıllık %29,73, yurt içi üretici fiyatlarının ise %27,38 arttığını hatırlattı.

İmalat sanayisindeki daralmanın öncü göstergelere de yansıdığını belirten Kasapoğlu, 1 Ekim 2026 tarihinde İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat PMI endeksinin Ağustos ayındaki 48,1 seviyesinden Eylül'de 47,9'a gerilediğini; endeksin 50 eşik değerinin altında kalmasının daralmanın sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Takip edilen 10 sektörün dokuzunda üretimin yavaşladığını, yalnızca gıda ürünlerinde büyüme kaydedildiğini aktardı.

İstihdama ilişkin rakamları paylaşan Kasapoğlu, son bir yılda Türkiye genelinde imalat sanayi istihdamının %0,73 azalırken Denizli'de bu oranın %3,36 olduğunu belirtti. Son dört yılda Denizli'de yaklaşık 20 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını, bunun toplam istihamdaki gerilemenin %4,79 olarak kaldığına dikkat çekti. İmalat sanayisindeki istihdam kaybının %82,6'sının tekstil ve giyim sektörlerinde gerçekleştiğini ifade etti.

ihracat, döviz dönüşüm desteği ve bankacılık uygulamaları:

Kasapoğlu, ihracata ilişkin verilerde miktar bazında Türkiye'nin ilk dokuz ayda %2, Denizli'nin ise %6,53 gerilediğini; buna karşın ihracat tutar bazında artışın ham madde fiyatlarından kaynaklanabileceğini, bu nedenle rakamların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda döviz dönüşüm desteğine ilişkin düzenlemeler de tartışıldı. Kasapoğlu, %3 oranındaki desteğin 31 Ocak 2027'ye kadar uzatılmasının olumlu olduğunu, ancak 1 Ekim 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle döviz almama taahhüdünün kaldırıldığını ve bunun yerine %10 döviz pozisyon oranı sınırı ile faaliyet kârı ve iş gücü maliyetlerine göre belirlenen satış limitleri ve yıllık 100 milyon TL destek üst sınırının uygulamada firmaları zorladığını aktardı.

Kasapoğlu, bankaların düzenlemeyi farklı şekillerde uygulaması nedeniyle birçok ihracatçının elindeki ihracat bedellerini destekten yararlanmadan bozdurmak zorunda kaldığını ve bu durumun ihracatçılar için bir hafta boyunca ciddi sıkıntı yarattığını ifade etti.

titanyum yatırımı: Denizli'ye stratejik fırsat:

Odanın faaliyetleri bağlamında Denizli'de titanyum karışımı ve yüksek nitelikli yarı mamul üretimi için yürütülen yatırım girişimi, Meclis'in öncelikleri arasında yer aldı. Kasapoğlu, DSO TEI Çalışma Grubu Üyesi Celil Kılınç ile TEI Eskişehir Özel Proses Direktörü Selçuk Kılıçarslan'ın ABD'de düzenlenen Titanium USA 2026 programında uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptığını aktardı.

Ayrıca 26 Ekim Pazartesi günü DSO'da TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, TEI yetkilileri ve KPMG temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısı'nın yatırım sürecinde önemli bir adım olacağı vurgulandı. Kasapoğlu, Ankara, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TEI'den alınan olumlu yaklaşımları işaret ederek, 'Denizli bu şansı iyi kullanmalı' çağrısında bulundu.

kurumsal oryantasyon ve meclis takibi:

Başkan Kasapoğlu'nun sunumunun ardından Meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş tarafından Meclis Üyelerine yönelik bir kurumsal oryantasyon sunumu yapıldı. Sunumda Denizli Sanayi Odası'nın yönetim ve organizasyon yapısı, organların görev ve sorumlulukları, kurumsal işleyişi, faaliyet alanları ve stratejik hedefleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme gerçekleştirildi.

Toplantı, yeni dönemde üretim, istihdam, ihracat ve stratejik yatırımların takip edilmesine yönelik kararlılığın altını çekerken, döviz dönüşüm desteği uygulamalarındaki belirsizliklerin kısa vadede sanayiciler üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğine işaret etti.

DENİZLİ SANAYİ ODASI (DSO) 2026-2030 DÖNEMİNİN İLK OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, DSO MÜJDAT KEÇECİ MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. MECLİS BAŞKANI OKAN KONYALIOĞLU BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, YENİ DÖNEMİN ÇALIŞMA HEDEFLERİNİN YANI SIRA DENİZLİ SANAYİSİNİN ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT GÖSTERGELERİ, SANAYİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI EKONOMİK SORUNLAR VE ODANIN DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI ELE ALINDI.