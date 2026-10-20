HAK-İŞ çalışma hayatının gelecek 50 yılını konuştu: adil vergi ve Gazze vurgusu

HAK-İŞ, 51’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir otelde "Türkiye’de çalışma hayatının gelecek 50 yılı Çalıştayı"nı gerçekleştirdi. Programda yeşil dönüşüm ve adil geçiş, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal devlet, haklar ile politika konuları masaya yatırıldı. Çalıştaya siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştayın vizyonu ve hedefleri:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında örgütün 100. yıl vizyonunu oluştururken geçmiş 50 yıllık tecrübeleriyle birlikte gelecek 50 yıllık hedefleri farklı görüş ve önerilerle güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çalıştayın, politika yapıcılarla fikir alışverişi ve somut öneriler üretme hedefi taşıdığı vurgulandı.

Vergide adalet vurgusu:

Arslan, vergi sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek, işe yeni başlayan bir işçi ile emekliliği gelmiş bir işçi arasında vergi yükünde fark olmadığını belirtti. Üç ana sorun olarak aile yükümlülüklerine göre verginin düzenlenmemesini, işçilerin harcamalarının vergiden düşülememesini ve vergi makasının daralmasını sıraladı. Son yıllarda çalışanların kısa zamanda yüzde 20 vergi dilimine, bazı kurum ve işletmelerde ise yüzde 35 vergi dilimine gittiğini ifade etti.

Arslan, "Elbette ki vergi vereceğiz, bir devlet vergi alır, bu konuda hiçbir itirazımız yok. Verginin adil olmasını istiyoruz. HAK-İŞ, çok kazananın çok verdiği, az kazananın az vergi verdiği bir sistemi öneriyor" diye konuştu.

Filistin ve Gazze meselesine bakış:

Arslan, Filistin’de yaşanan trajediyi sadece insani boyutuyla değil, Türkiye’nin geleceği açısından da önemli bir sorun olarak değerlendirdiklerini söyledi. Tarihsel bağlara atıfta bulunarak, Osmanlı dönemine değinen Arslan, Gazze’nin düşmesinin bölgesel etkilerine dikkat çekti: "Gazze düşerse Konya da düşüyor. Gazze düşerse Halep düşer. Halep düşerse Antep düşer." Gazze'ye sadece insani yardım ulaştırmanın yeterli olmadığını, özgürlüğünün sağlanmasının da sorumlulukları arasında olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret tespitine ilişkin talep:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti. Destici, asgari ücret tespit komisyonunun senede iki kere toplanması gerektiğini ya da anlaşmaya 6 aylık enflasyon farkının eklenmesini önerdi: "Asgari ücret Türkiye’de enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ülkede, enflasyonun asgari ücretin senede bir kere tespit edilmesine nasıl rıza gösteriyor."

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN KONUŞMA YAPTI