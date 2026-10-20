Dolar 49,5722 +0,02%
Euro 55,7147 +0,23%
Bist 11.716,09 +2,50%
Altın Gram 6.597,46 -0,50%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 109,13 -0,38%
--°

HAK-İŞ çalışma hayatının gelecek 50 yılını konuştu: adil vergi ve Gazze vurgusu

HAK-İŞ'in 51. kuruluş yıldönümünde Ankara'da yapılan çalıştayda adil vergi, yeşil dönüşüm, iş sağlığı ve Gazze konusu öne çıktı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

HAK-İŞ çalışma hayatının gelecek 50 yılını konuştu: adil vergi ve Gazze vurgusu

HAK-İŞ çalışma hayatının gelecek 50 yılını konuştu: adil vergi ve Gazze vurgusu

HAK-İŞ, 51’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’da bir otelde "Türkiye’de çalışma hayatının gelecek 50 yılı Çalıştayı"nı gerçekleştirdi. Programda yeşil dönüşüm ve adil geçiş, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal devlet, haklar ile politika konuları masaya yatırıldı. Çalıştaya siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştayın vizyonu ve hedefleri:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konuşmasında örgütün 100. yıl vizyonunu oluştururken geçmiş 50 yıllık tecrübeleriyle birlikte gelecek 50 yıllık hedefleri farklı görüş ve önerilerle güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çalıştayın, politika yapıcılarla fikir alışverişi ve somut öneriler üretme hedefi taşıdığı vurgulandı.

Vergide adalet vurgusu:

Arslan, vergi sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek, işe yeni başlayan bir işçi ile emekliliği gelmiş bir işçi arasında vergi yükünde fark olmadığını belirtti. Üç ana sorun olarak aile yükümlülüklerine göre verginin düzenlenmemesini, işçilerin harcamalarının vergiden düşülememesini ve vergi makasının daralmasını sıraladı. Son yıllarda çalışanların kısa zamanda yüzde 20 vergi dilimine, bazı kurum ve işletmelerde ise yüzde 35 vergi dilimine gittiğini ifade etti.

Arslan, "Elbette ki vergi vereceğiz, bir devlet vergi alır, bu konuda hiçbir itirazımız yok. Verginin adil olmasını istiyoruz. HAK-İŞ, çok kazananın çok verdiği, az kazananın az vergi verdiği bir sistemi öneriyor" diye konuştu.

Filistin ve Gazze meselesine bakış:

Arslan, Filistin’de yaşanan trajediyi sadece insani boyutuyla değil, Türkiye’nin geleceği açısından da önemli bir sorun olarak değerlendirdiklerini söyledi. Tarihsel bağlara atıfta bulunarak, Osmanlı dönemine değinen Arslan, Gazze’nin düşmesinin bölgesel etkilerine dikkat çekti: "Gazze düşerse Konya da düşüyor. Gazze düşerse Halep düşer. Halep düşerse Antep düşer." Gazze'ye sadece insani yardım ulaştırmanın yeterli olmadığını, özgürlüğünün sağlanmasının da sorumlulukları arasında olduğunu dile getirdi.

Asgari ücret tespitine ilişkin talep:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ise asgari ücretin yetersizliğine dikkat çekti. Destici, asgari ücret tespit komisyonunun senede iki kere toplanması gerektiğini ya da anlaşmaya 6 aylık enflasyon farkının eklenmesini önerdi: "Asgari ücret Türkiye’de enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ülkede, enflasyonun asgari ücretin senede bir kere tespit edilmesine nasıl rıza gösteriyor."

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN KONUŞMA YAPTI

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN KONUŞMA YAPTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Safranbolu'da bilimle hasat: kontrollü proje üretimi ve tanınırlığı güçlendiriyo...
images

Çoruh vadisinde butko zeytini teraslarda hasatla ekonomiye katılıyor
images

Sinop'ta istihdamı güçlendirme planları tartışıldı
images

Denizli sanayisi için yol haritası: üretim, istihdam ve yatırım öncelikleri beli...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

Kocaelispor'da sakatlık dalgası ve Alanyaspor hazırlığı

Akademi ve sektör arasında köprü: havacılık yönetimi 360 yayımlandı

Dronlu takip Avcılar'da uyuşturucu ağına operasyon getirdi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi