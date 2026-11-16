Sağlıkta öncelik normal doğum: primer sezaryen oranında yüzde 12 düşüş

Meclis gündemi ve bakanın genel değerlendirmesi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerinin eleştiri ve önerilerini vatandaşlara daha iyi hizmet sunma çabalarının önemli bir katkısı olarak gördüklerini belirtti. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirildi ve Sağlık Bakanlığı’nın bütçe, kesin hesap ile Sayıştay raporları ele alındı.

sağlık kapasitesi ve insan gücü:

Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlendiğine işaret ederek bugün bin 527 hastanemiz, 275 bin hasta yatağımız ve 48 bin yoğun bakım yatağımız ile hizmet verdiklerini söyledi. Her gün 3 milyondan fazla vatandaşın sisteme dokunduğunu ve bu hizmetin arkasında toplam 1,5 milyonluk bir sağlık ailesinin bulunduğunu vurguladı. Bakan ayrıca aile hekimliği ağının güçlendiğini; bugün 8 bin 413 aile sağlığı merkezimizde, 31 bin 111 aile hekimimizle hizmet verildiğini ve göreve geldiklerinden bu yana 723 merkez açıldığını, 372 merkezin inşaatının sürdüğünü aktardı.

koruyucu sağlık ve erken teşhis çalışmalarının sonuçları:

Son bir yılda 35 milyon vatandaşa 118 milyon tarama ve izlem yapıldığını, bunlardan 7,5 milyon kişide risk tespit edilerek gerekli takip ve tedavinin başlatıldığını belirtti. Yine son bir yılda yapılan 8,2 milyon kanser taraması sonucunda 21 bin 179 vatandaşta kanser tespit edilip erken tedaviye başlandığı ifade edildi. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin sayısı 366'ya çıkarıldı.

normal doğum eylem planı ve sezaryen oranlarındaki değişim:

Memişoğlu, anne adaylarının doğuma sağlıklı şekilde gitmesini sağlamak amacıyla başlatılan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında; ebe desteği, gebe okulları, bilgilendirme çalışmaları ve doğuma hazırlık hizmetlerinin ön plana alındığını söyledi. Bu çalışmaların katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağlandığını vurguladı ve uzun yıllar sonra sezaryen oranlarının ilk kez azalma eğilimine girmesinin önemli olduğunu kaydetti. Bakan, sezaryenin tıbbi gereklilik olmadıkça ameliyat olduğunu ve normal doğumun anne ve bebek için doğal ve sağlıklı seçenek olduğunu bir kez daha hatırlattı.

teknoloji, yatırımlar ve acil sağlık hizmetleri:

Memişoğlu, sağlık sisteminin teknolojik kapasitesini artırmaya devam ettiklerini belirterek, kanser tedavisinde kullanılan proton cihazının Türkiye'ye geldiğini; Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulum ve test çalışmaları süren cihazın 2027'de hizmete sunulacağını duyurdu. Son 10 yılda 28 şehir hastanesi ile 42 bini aşkın yatak kapasitesi kazandırıldığını, 11 şehir hastanesinin daha açılışına hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca son bir yılda 9 bin 540 yatak kapasiteli 34 hastane tamamlanarak hizmete sunuldu; örnek olarak Samsun (bin 500 yatak), Aydın (bin 300), Şanlıurfa (2 bin) ve Ordu (bin 200) şehir hastaneleri sayıldı. Trabzon Şehir Hastanesi'nin bu ay içinde hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

Acil sağlık kapasitesine ilişkin olarak bugün 3 bin 659 acil sağlık istasyonumuz ve 6 bin 505 kara ambulansımız bulunduğu, son bir yılda 7 milyondan fazla vakaya müdahale edildiği bildirildi. Hava ambulans hizmeti 2008'de 5 araçla başlarken bugün 17 hava ambulansımızla sürdürülüyor; yıl sonuna doğru yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulans filoya dahil edilecek.

bağımlılıkla mücadele, organ bağışı ve uluslararası hedefler:

Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası ortak çalışma yürüttüklerini belirten Memişoğlu, tütün kullanımının kalp-damar hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıklarındaki riskleri artırdığını, tütünsüz toplum hedefi için Meclis desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Organ naklinde son bir yılda yaklaşık 5 bin nakil gerçekleştirildi; organ bağışı süreçleri e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijitalleştirilerek bugüne dek 188 bin 539 vatandaşın dijital vasiyet oluşturduğu, yapılan düzenlemelerle ortalama yıllık bağışçı sayısının 4 kat artırıldığı, kök hücre bağışçı sayısında ise dünyanın yedinci sırasına yükselindiği bilgisi paylaşıldı. Bakan, sağlık turizminde Türkiye'yi uluslararası ölçekte tercih edilen merkezlerden biri haline getirme hedefini yineledi.

bütçe, deprem bölgesi çalışmaları ve gelecek planları:

Memişoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bütçesinin 1 trilyon 967 milyar lira olarak teklif edildiğini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için 3 milyar 297 milyon lira, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı için 4 milyar 59 milyon lira ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için 1 milyar 682 milyon lira tekliflerinin sunulduğunu aktardı. Deprem bölgesinde yatak kapasitesinin deprem öncesine göre yüzde 20 artırılarak 30 binin üzerine çıkarıldığı, 4 bin 381 yatak kapasiteli 24 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğü ve 65 sağlık yatırımının ihale, proje ve arsa çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ayrıca sağlık ekosistemini yerli üretim, biyoteknoloji, yapay zeka ve kişiselleştirilmiş tıp alanlarında güçlendirerek sektörün lokomotif hale getirilmesi hedeflendi. Bakan, istihdam sürecinin son aşamada olduğunu, Cumhurbaşkanının açıkladığı 38 bin personel alımının detaylarının yakında paylaşılacağını söyledi.

Bakan Memişoğlu: "Yürüttüğümüz çalışmaların da katkısıyla primer sezaryen oranında yüzde 12’lik düşüş sağladık"