Karapınar'da sürücünün rahatsızlanması duvara çarpmaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ve müdahale:

Konya'nın Karapınar ilçesi Hacı İsa Mahallesi 130304 Sokak üzerinde saat 23.10 sıralarında meydana gelen kazada, 42 BML 41 plakalı otomobil sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Araçta sürücü Mustafa Songül ile yolcu Adem G. bulunuyordu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yolcunun durumu:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mustafa Songül, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan Adem G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma:

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİLİN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.