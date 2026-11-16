Çorum FK çift seansla Başakşehir maçına hazırlanıyor

Çorum FK çift antrenmanla Başakşehir maçına hazırlanıyor
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşması öncesinde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmalar teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilirken kırmızı-siyahlılar saha üzerinde ritim ve top hakimiyetine odaklandı.
sabaha yönelik ilk seans:
Günün ilk antrenmanı esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Takım daha sonra topla çalışma bölümüne geçerek seansı 5’e 2 rondo ile tamamladı; bu kısımda oyuncuların pas trafiği ve top kontrolüne yönelik tekrarlar öne çıktı.
öğleden sonra yapılan ikinci seans:
Futbolcular ikinci antrenmana yine ısınma hareketleriyle başladı. Günün programı, yapılan 7’ye 7 rondo çalışmasıyla sonlandırıldı; teknik ve taktik tekrarların yer aldığı seansla takım Başakşehir maçına hazırlanmayı sürdürdü.
ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA OYNAYACAĞI BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAZIRLIKLARINA ÇİFT ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.
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