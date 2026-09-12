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Söke 1970 SK evinde Gaziemirspor'u 2-0 yenerek moralle ilerliyor

Söke 1970 SK, ikinci haftada Söke Şehir Stadı'nda Gaziemirspor'u Berhan Deniz ve Muhammed Temel'in golleriyle 2-0 yenerek üç puan aldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Söke 1970 SK evinde Gaziemirspor'u 2-0 yenerek moralle ilerliyor

maç özeti:

Söke 1970 SK, sezonun ikinci haftasında Söke Şehir Stadı'nda ağırladığı Gaziemirspor karşısında sergilediği etkili oyunla sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aydın’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Söke 1970, baştan sona kontrolü elinde tuttu ve galibiyeti alarak ligde moral kazandı.

goller ve kadro:

Ev sahibi ekibin gollerini ilk yarıda Berhan Deniz, ikinci yarıda ise Muhammed Temel kaydetti. Karşılaşmaya Halil Yiğit Yılmaz, Selim Emre Ön, Yiğithan Turhan, Deniz Solmaz, Çınar Çağda Sesli, Görkem Özalper, Cengizhan Şen, Berhan Deniz ve Eren Çakır’dan oluşan kadroyla çıkan Söke 1970 SK, özellikle hücum hattındaki organizasyonlarla etkili oldu.

Maç boyunca ev sahibi ekip, rakip kalede gol arayışını sürdürdü ve bulduğu fırsatlarla oyunun hâkimiyetini hissettirdi. İki golün ardından da kontrolü bırakmayan Söke 1970, kalan bölümde birçok net pozisyon bulmasına rağmen farkı daha fazla açamadı.

gaziemirspor, savunma ve tribünler:

Profesyonel ligde ilk sezonunu yaşayan Gaziemirspor, Söke deplasmanında hem sezonun ilk golünü hem de ilk galibiyetini aradı; ancak konuk ekip aradığı fırsatları değerlendiremedi. Söke 1970 savunması, özellikle geçiş anlarında disiplinli durarak Gaziemirspor’un ataklarını sınırladı.

Karşılaşmada dikkat çeken bir diğer nokta ise tribün hareketliliğinin beklenen düzeyin altında kalmasıydı; buna rağmen saha içi performans, Söke 1970 SK’nın ligde ilerleyen haftalar için moral bulmasını sağladı. Bu sonuçla birlikte takım ikinci haftayı 3 puanla tamamladı ve ligde yoluna olumlu bir başlangıç yaptı.

SÖKE 1970 SK, SEZONUN İKİNCİ HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI GAZİEMİRSPOR’U 2-0 MAĞLUP EDEREK...

SÖKE 1970 SK, SEZONUN İKİNCİ HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLADIĞI GAZİEMİRSPOR’U 2-0 MAĞLUP EDEREK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETE İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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