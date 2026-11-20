Çorum FK hazırlıklarını taktik odaklı sürdürdü: Burak Yılmaz yönetiminde

Antrenmanın yapısı ve akışı:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz idaresinde gerçekleştirdi. Günün programı esneme hareketleriyle başladı; oyuncuların sahaya fiziksel ve zihinsel olarak hazırlanması ön plandaydı.

Esneme ve ısınma bölümünün ardından takım, topla yapılan ısınma çalışmalarına geçti. Bu bölüm oyuncuların top tekniğini ve pas ritmini tekrar kazanmasına hizmet etti ve antrenmanın temposunu yükseltti.

Taktik ve küçük alan çalışmaları:

Saha programında öne çıkan bölüm 5’e 2 rondo çalışmasıydı. Bu tür küçük alan oyunlarında top hakimiyeti, baskı anları ve kısa pas trafiği üzerinde duruluyor; teknik ve karar alma hızının artırılması hedefleniyor.

Antrenman, takımın maç planını saha üzerinde uyguladığı taktik çalışmayla sona erdi. Bu bölümde hem savunma yerleşimleri hem de geçiş oyunu varyasyonları üzerinde durularak Başakşehir karşısında nasıl bir strateji izleneceğine dair uygulamalar yapıldı.

Çalışma genel olarak tempolu ve örgün bir yapıda ilerledi; oyuncu dönüşleri, top kontrolü ve takım disiplinine vurgu yapıldı. Teknik ekip, maç öncesi süreyi verimli kullanarak hem fiziksel hem de taktik açıdan hazırlığı sürdürmeyi amaçlıyor.

ÇORUM FK OYUNCULARI ANTRENMANI SÜRDÜRDÜ