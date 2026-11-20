Antrenman özeti:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile yarın evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı.
Çalışmanın içeriği:
Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başladı. Oyuncular iki grup halinde organizasyon ve pas alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Seansın son bölümü:
İdman, maç düzenini ve takım taktiğini pekiştirmeye dönük uygulamalarla, yani taktik çalışmayla sona erdi. Seans takımın yarınki maça yönelik hazırlıklarını tamamlaması amacıyla planlandı.
GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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