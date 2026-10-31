Güzin Müjde Karakaşlı dünya şampiyonluğunun ardından üçüncü kez Türkiye şampiyonu

şampiyonluk öyküsü:

Güzin Müjde Karakaşlı, eylül ayında Fransa'nın Bordeaux kentinde kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından yerel sahadaki üstünlüğünü sürdürdü. Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde 24-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler U17, U21 ve Kadınlar Türkiye Şampiyonaları'nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Karakaşlı, üst üste üçüncü kez genel klasman Türkiye şampiyonu oldu.

turnuvanın ayrıntıları:

Final müsabakaları Ankara'da tamamlandı. Organizasyon U17, U21 ve kadınlar kategorilerini kapsadı; kadınlar klasmanında elde edilen birincilik, Karakaşlı'nın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gösterdiği istikrarın bir göstergesi olarak öne çıktı. Bu başarı, sporcunun eylül ayında elde ettiği tarihi dünya zaferinin ardından geldi.

gelecek hedefleri:

Karakaşlı, mevcut ivmesini koruyarak 2027 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında yeni madalyalar kazanmayı ve ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Hem dünya şampiyonluğu hem de üst üste gelen ulusal şampiyonluklar, Karakaşlı'yı bilardoda Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri haline getiriyor.

Bu sonuç, Karakaşlı'nın süreklilik gösteren performansının yanı sıra Türkiye bilardosunun da yükselen profilini pekiştiriyor. Önümüzdeki yıllarda ev sahibi olmanın getireceği sorumluluk ve beklentiler, sporcu ve milli takım için yeni odak noktaları oluşturacak.

MİLLİ BİLARDOCU GÜZİN MÜJDE KARAKAŞLI, EYLÜL AYINDA ELDE ETTİĞİ TARİHİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNUN ARDINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA DA ÜST ÜSTE 3. KEZ GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ OLDU.