Penta Teknoloji 9 ayda ciroyu 28 milyar TL'ye taşıdı

finansal sonuçlar:

Penta Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği 2026 üçüncü çeyrek raporunda, 9 aylık konsolide cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 28 milyar TL seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirketin brüt kârı yüzde 33 artışla 2,1 milyar TL olarak kaydedildi. Raporda ayrıca vergi öncesi kârın 301 milyon TL olduğu belirtildi.

faaliyet kârlılığı ve marjlar:

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), önceki döneme kıyasla yüzde 32 artışla 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kaydedilen FAVÖK marjı ise yüzde 3,8 olarak raporlandı. Şirketin finansal performansı, ciro büyümesinin yanı sıra operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimindeki iyileştirmelerle desteklendi.

yönetim değerlendirmesi:

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, şirketin 9 aylık performansını değerlendirirken değişen pazar koşullarında benimsedikleri stratejilerin büyümeyi desteklediğini vurguladı. Erünsal, 'verimlilik ve kârlılık odağıyla büyüyerek güçlendiriyoruz' ifadesiyle dijital yatırımlar ve süreç iyileştirmelerinin sonuçlarına işaret etti.

Erünsal, şirketin geniş ürün ve hizmet portföyü, operasyonel yetkinlikleri ve dijitalleşmeyi merkeze alan yönetim yaklaşımının pazar dinamiklerine hızlı uyum sağlamada etkili olduğunu belirtti. Ayrıca yapay zeka destekli donanım teknolojileri, merkezi veri yönetimi ve bulut çözümleri gibi alanların öncelikli yatırım konuları arasında olduğunu ifade etti.

Penta Teknoloji, son çeyrekte sürdürülebilir büyüme hedefiyle finansal gücünü ve pazar etki alanını genişletmeyi, iş ortaklarına değer katan çözümler sunmayı ve operasyonel mükemmelliğe yönelik yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DÜNYASININ ÖNCÜ ŞİRKETLERİNDEN PENTA TEKNOLOJİ, 2026 YILININ 9 AYLIK DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE CİROSUNU AÇIKLADI. BUNA GÖRE ŞİRKETİN KONSOLİDE CİROSU, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA YÜZDE 26 ARTIŞ GÖSTEREREK 28 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ.