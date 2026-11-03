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Düzce'de hafta başında hissedilir soğuma: en düşük 6 derece

Düzce'de 4-9 Kasım 2026'de serin ve yağışlı hava bekleniyor, en düşük sıcaklık 6 dereceye kadar düşebilir; valilik 3 Kasım 18.00–10 Kasım 09.00 uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de hafta başında hissedilir soğuma: en düşük 6 derece

Düzce'de hafta başında hissedilir soğuma: en düşük 6 derece

Düzce Valiliği, 4 Kasımdan itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kentte vatandaşları uyardı. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği, en düşük değerin 6 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında, Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba gününden başlayarak batı kesimlerinden giriş yapan serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına çekilmesinin beklendiği belirtildi. Bu durumun önümüzdeki hafta ortasına kadar sürmesi tahmin ediliyor.

yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski:

Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte iç kesimlerin yüksek rakımlı bölgelerinde don ve buzlanma riski artacak. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelmesi, kuzey ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar beklenmesi ifade edildi. Ayrıca düşük sıcaklıkların iç kesimlerde yerel ölçekte zirai don riskini doğurabileceği uyarısı yapıldı.

valilikten uyarılar:

Düzce Valiliği, meteorolojik gelişmeleri takip edilmesi çağrısında bulunarak, vatandaşların ve ilgililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak hava tahmin raporları ve erken uyarıları izlemesini istedi. Uyarı döneminin 3 Kasım saat 18.00'de başlayıp 10 Kasım saat 09.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Yetkililer, olası buzlanma, don ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını, özellikle yüksek kesimlerde ulaşım ve tarımsal faaliyetlerde dikkat edilmesini tavsiye etti. Vatandaşların resmi uyarıları takip ederek gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

DÜZCE VALİLİĞİ, 4 KASIM’DAN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE...

DÜZCE VALİLİĞİ, 4 KASIM’DAN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE VATANDAŞLARI UYARDI. KENTTE 4-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIĞININ 6 DERECEYE KADAR DÜŞMESİ BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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