Tarım için hayati adım: Hatay'da üç yılda 1 milyon 550 bin metre kanal temizlendi

Çalışmanın kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) il genelinde tarımsal sulama kanallarında yürüttüğü çalışmalarla 2024, 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1 milyon 550 bin 532 metre kanal temizliği gerçekleştirdi.

HBB ekipleri, personel ve iş makineleriyle kanallarda biriken atık, tortu ve tıkanıklıkları temizleyerek su akışının düzenli olmasını sağlıyor. Çalışmanın temel amacı, su kayıplarının azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve tarımsal sulamanın kesintisiz sürdürülmesidir.

Saha uygulaması ve sonuçları:

Arazide yürütülen çalışmalarda ekipler, var olan birikintileri giderip akışı engelleyen unsurları temizledi. Müdahaleler sayesinde kanallarda suyun iletimi güçlendirildi ve sulama sürekliliğine katkı sağlandı.

Yerel görüş ve devam planı:

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahalle Muhtarı Bülent İs, mahallede gerçekleştirilen kanal temizliği çalışmalarından dolayı HBB ekiplerine teşekkür etti ve taleplerinin karşılandığını belirtti. HBB yetkilileri ise su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla kanal temizliği çalışmalarının artırılarak sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY’DA TARIMSAL SULAMA KANALLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.