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Çorum Teknokent'te OKA ile girişimler yatırımcıya hazır hale getiriliyor

OKA destekli proje ile Çorum Teknokent'teki firmalara iş modeli, ürün-pazar uyumu ve yatırım sunumu odaklı eğitim verildi; danışmanlıklar devam edecek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çorum Teknokent'te OKA ile girişimler yatırımcıya hazır hale getiriliyor

Çorum Teknokent’te yatırım odaklı hazırlık programı tamamlandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) desteğiyle hayata geçirilen Çorum Teknokent Yatırım Odaklı Girişimci Yaşam Döngüsü ve Yatırıma Hazırlık Modeli Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı tamamlandı. Proje, Çorum Teknokent AŞ başvuru sahibi koordinasyonunda yürütüldü ve bölgedeki girişimlerin yatırım süreçlerine hazırlanmasını hedefliyor.

eğitim içeriği ve odak noktaları:

Programın ilk gününde katılımcılara öncelikle yatırımcı bakış açısı, müşteri tanımlama, değer önerisi ve iş modeli tasarımı konularında temel bilgiler aktarıldı. İkinci günde ise ürün-pazar uyumu, rekabet analizi, pazar büyüklüğü ve finansal varsayımlar gibi yatırımcıların önem verdiği kriterler işlendi. Eğitimlerin son gününde katılımcılar yatırımcı sunumu hazırlama, sunum provası ve geribildirim süreçleri üzerinde çalıştı.

Verilen eğitimlerle firmaların iş modellerini güçlendirmeleri, sunumlarını yatırımcı beklentilerine göre şekillendirmeleri ve yatırım fırsatlarına dönüşecek anlatılar geliştirmeleri amaçlandı. Eğitim süreci uygulamalı alıştırmalar ve geri bildirim oturumlarıyla desteklendi.

sonraki adımlar ve takvim:

Eğitimlerin ardından proje kapsamındaki destek faaliyetleri devam edecek. Proje planına göre kasım ve aralık aylarında firmalara yönelik birebir danışmanlık çalışmaları yürütülecek; katılımcıların sunumları ve iş planları bu dönemde derinleştirilecek. Sürecin önemli bir kilometre taşı olan Demo Day hazırlıklarının ise Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu yapı, firmaların yatırımcı karşısında kendilerini daha etkili ifade etmelerini ve iş fikirlerini somut yatırım fırsatlarına dönüştürmelerini desteklemeyi hedefliyor. Proje ile bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artması ve kurumsal gelişimin hızlanması amaçlanıyor.

OKA aracılığıyla sağlanan teknik destek programı, bölgedeki kurumların girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye, firmaların kurumsal gelişimini desteklemeye ve yatırım odaklı girişimciliğin yaygınlaşmasına katkı sunmayı sürdürecek.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI’NIN (OKA) DESTEĞİYLE &quot;ÇORUM TEKNOKENT YATIRIM ODAKLI GİRİŞİMCİ...

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI’NIN (OKA) DESTEĞİYLE "ÇORUM TEKNOKENT YATIRIM ODAKLI GİRİŞİMCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YATIRIMA HAZIRLIK MODELİ PROJESİ" HAYATA GEÇİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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