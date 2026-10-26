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Kırşehir'de çadır günleri ile altın ve takılarda avantajlı alışveriş

Ejderoğlu Döviz Bürosu, Kırşehir'de altın, pırlanta ve takılarda yüzde 15-20 indirimli "Altınlarda Çadır Günleri" kampanyasını stoklarla sınırlı, bir yıl sürecek şekilde başlattı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kırşehir'de çadır günleri ile altın ve takılarda avantajlı alışveriş

Kampanya detayları:

Kırşehir'de faaliyet gösteren Ejderoğlu Döviz Bürosu, altın, pırlanta ve takı ürünlerinde başlattığı "Altınlarda Çadır Günleri" kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında kolye, küpe, bileklik ve diğer takı çeşitleri yüzde 15 ile yüzde 20 arasında indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor.

Firma yetkilileri kampanyayı bir yıl boyunca sürecek ve stoklarla sınırlı bir fırsat olarak duyurdu. Kırşehirli vatandaşlara yönelik başlatılan uygulamada, stok kalitesi ve ürün çeşitliliği ön plana çıkıyor; kampanya süresince farklı fiyat ve model alternatifleri masada olacak.

yetkili açıklamaları:

Ejderoğlu Döviz Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Başak Zaman, kampanyayı tanıtırken müşterileri "Takısız kimse kalmasın" sloganıyla ağırladıklarını belirtti. Zaman, sözlerine devamla "Altınsız kimse kalmasın diye düşünerek misafirlerimizi ağırlıyoruz. Kolye, küpe, bileklik ve bütün takı ürünlerinde yüzde 15 ile yüzde 20 oranında indirim yaptık. Bir yıl boyunca beklenen fırsatla kapılarımızı açtık. Stoklarla sınırlı ürünlerimizde de vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz." diyerek kampanyanın kapsamını özetledi.

alışverişte dikkat edilmesi gerekenler:

Uzmanların ve kampanya duyurusunun işaret ettiği gibi, indirim oranları cazip olsa da tüketicilerin ürün tercihinde ayarı, gramı, işçilik bedeli ve varsa taş özellikleri gibi unsurları göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca satış fiyatının güncel altın fiyatlarıyla birlikte değerlendirilmesi alışveriş kararını etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kampanya, Kırşehir'de takı satın almak isteyenler için alternatif fiyatlar ve yoğun ürün çeşitliliği sunuyor. Ancak stoklarla sınırlı olması nedeniyle almak istediğiniz ürünü görmek ve fiyat-kalite dengesini yerinde değerlendirmek faydalı olacaktır.

KIRŞEHİR’DE FAALİYET GÖSTEREN EJDEROĞLU DÖVİZ BÜROSU, ALTIN, PIRLANTA VE TAKI ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 15...

KIRŞEHİR’DE FAALİYET GÖSTEREN EJDEROĞLU DÖVİZ BÜROSU, ALTIN, PIRLANTA VE TAKI ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 15 İLE YÜZDE 20 ARASINDA İNDİRİM UYGULADIĞI "ALTINLARDA ÇADIR GÜNLERİ" KAMPANYASINI BAŞLATTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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