MİAD Malatya şubesinde gençlik ve kadın kollarına yeni atamalar

MİAD Malatya şubesinde yeni görevlendirmeler

Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Malatya Şubesi, yürüttüğü teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde yönetim kadrosunda güncelleme yaptı. Yapılan atamalarla gençlik ve kadın kollarına yeni isimler getirildi.

atanan isimler ve görevleri:

Salih Erşahin, MİAD Malatya Şubesi Gençlik Kolları Başkanlığına; Nida Gezek ise Kadın Kolları Başkanlığına getirildi. Her iki isim de şube içindeki sorumlulukları üstlenerek, gençlere ve kadınlara yönelik proje ve etkinliklerin koordinasyonundan sorumlu olacak.

şube başkanının değerlendirmesi:

MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, yeni görevlere başlayan başkanları tebrik ederek birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içinde çalışmaların sürdürülmesini istedi. Budak, atamaların MİAD ailesine, Malatya’ya ve tüm üyelere hayırlı olmasını diledi ve yeni yönetim kadrolarının şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacak başarılı çalışmalara imza atmasını temenni etti.

Şube, yeni atamalarla teşkilatlanmayı güçlendirmeyi ve yerel projelerde etkin bir rol almayı amaçlıyor. Üyeler ve ilgililer, yapılacak program ve faaliyetlerin detayları için şube duyurularını takip edecek.

MİAD MALATYA ŞUBESİ’NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER