çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti?

Çorum İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ambulansa yol vermek amacıyla kırmızı ışığı terk ettiği otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Olayda toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 SL 928 plakalı otomobilin sürücüsü O.K., arkadan gelen ambulansın yol istemesi üzerine kavşağa giriş yaptı. Bu sırada kavşaktan geçen ve sürücüsü Ö.Ç.A. olan 19 AEL 526 plakalı halk otobüsü ile çarpışma yaşandı.

yaralılar ve müdahale:

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan sürücü O.K. ile araçtaki 2 yolcu ve halk otobüsündeki 7 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildiler. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kavşakta olay anını ve ışık durumunu tespit etmeye yönelik çalışmalar ile tanık ifadeleri toplanıyor. Trafikte ambulanslara yol verme durumunda sürücülerin hareket tarzının yaratabileceği risklere dikkat çekildi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin ambulans ve acil araçlara yol verirken çevre güvenliğini sağlamaları gerektiğini vurguluyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU