Dolar 50,2273 +0,02%
Euro 56,3504 +0,06%
Bist 11.733,43 +0,18%
Altın Gram 6.595,51 -0,73%
EUR/USD 1,1222 +0,03%
Brent Petrol 90,67 -2,05%
--°

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı

İnönü Caddesi'nde ambulansa yol vermek için kırmızı ışığı terk eden otomobil ile halk otobüsü çarpıştı; kazada 10 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

çorum’da ambulansa yol verme girişimi kavşağı kaza getirdi: 10 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti?

Çorum İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ambulansa yol vermek amacıyla kırmızı ışığı terk ettiği otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Olayda toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 SL 928 plakalı otomobilin sürücüsü O.K., arkadan gelen ambulansın yol istemesi üzerine kavşağa giriş yaptı. Bu sırada kavşaktan geçen ve sürücüsü Ö.Ç.A. olan 19 AEL 526 plakalı halk otobüsü ile çarpışma yaşandı.

yaralılar ve müdahale:

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan sürücü O.K. ile araçtaki 2 yolcu ve halk otobüsündeki 7 yolcu olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı; ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildiler. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kavşakta olay anını ve ışık durumunu tespit etmeye yönelik çalışmalar ile tanık ifadeleri toplanıyor. Trafikte ambulanslara yol verme durumunda sürücülerin hareket tarzının yaratabileceği risklere dikkat çekildi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin ambulans ve acil araçlara yol verirken çevre güvenliğini sağlamaları gerektiğini vurguluyor.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu otoyolu Bolu geçidinde kış yeniden kendini hissettirdi
images

Uyuşturucu iddiasıyla ortaya çıkan saldırıda asistan doktor yaralandı, şüpheli t...
images

Seydiler kavşağındaki kaza: inşaat işçisi hastanede yaşamını yitirdi
images

TİP milletvekili Ahmet Şık'ın eşine casusluk soruşturması kapsamında gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesi için model oldu

Acıpayam seriyi dörde çıkardı; liderle fark 3'e indi

Denizli’nin sanayi rotasını değiştirebilecek titanyum girişiminde sermaye taahhütleri 70 milyon dolara yaklaşı...

Kartal'da birlik ve anma: Atatürk'ün fikirleri 88 yıldır yaşatılıyor

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı