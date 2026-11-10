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Datça'da kulakları kesilmiş Kangal için tepki: zanlı serbest

Datça'da kulakları kesilmiş Kangalın kulaklarını kestiği iddia edilen 54 yaşındaki S.U., adliyeye sevk edilip serbest bırakıldı; köpek tedavi edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Datça'da kulakları kesilmiş Kangal için tepki: zanlı serbest

Olayın tespiti:

Eski Datça Mahallesi'nde birkaç gündür sokaklarda dolaşan Kangal cinsi bir köpeğin iki kulağının kesilmiş olduğu, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bir vatandaşın ihbarı üzerine belediye ekipleri köpeği bulunduğu yerden alarak veteriner müdahalesi için sevk etti. Olay, mahallede ciddi tepki topladı.

Soruşturma ve adli süreç:

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, köpeğin kulaklarını kestiği iddia edilen kişinin Datça'da inşaat işçisi olarak çalışan 54 yaşındaki S.U. olduğu tespit edildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelinin savunması ve mahalle tepkisi:

S.U.'nun ifadesine göre köpeği memleketi Kars'a götürerek çoban köpeği olarak kullanmayı planladığı ve kulakları kestirme gerekçesini, köpeğin kurtlarla karşılaşması halinde kulaklarının yaralanmasını önlemek ile daha iyi duymasını sağlamak olduğunu öne sürdüğü bildirildi. Bu sav, mahalle sakinlerinin tepkisini dindirmedi.

Belediye tarafından alınan köpek, veteriner kontrolü ve tedavi için yetkililere teslim edildi; sürecin devamında hayvanın sağlık durumu ve soruşturmanın ayrıntıları yetkili makamlarca takip edilecek.

DATÇA İLÇESİNDE KULAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNAN KANGAL CİNSİ KÖPEĞİN KULAKLARINI KESTİĞİ...

DATÇA İLÇESİNDE KULAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNAN KANGAL CİNSİ KÖPEĞİN KULAKLARINI KESTİĞİ BELİRLENEN 54 YAŞINDAKİ S.U., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE SERBEST BIRAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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