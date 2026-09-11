Anadolu Üniversitesi sporcuları Tiran'da dört branşta madalya kazandı

Anadolu Üniversitesi'nden Tiran'da çok branşlı madalya başarısı

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Dövüş Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri önemli dereceler elde etti. Organizasyona 400'ün üzerinde üniversiteden yaklaşık bin 500 sporcu ve görevlinin katıldığı bildirildi.

katılım ve temsil edilen branşlar:

Anadolu Üniversitesi öğrencileri taekwondo, karate, kickboks ve judo branşlarında üniversiteyi temsil etti. Turnuvada farklı kilolarda ve disiplinlerde mücadele eden sporcular, üniversitenin uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırdı.

madalya alan sporcular ve dereceler:

Şampiyonada öne çıkan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti: 49 kilogramda Emine Göğebakan ve 62 kilogramda Şevval Çakal Avrupa şampiyonu oldu. 80 kilogramda Yiğithan Kılıç ile Hikmet Faruk Tosun Avrupa üçüncülüğünü paylaştı; 53 kilogramda Zeynep Taşkın da üçüncü olarak kürsüye çıktı. Ayrıca İrem Nur Öztürk, Freestyle Poomsae kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel başarıları üniversite adına gurur verici olarak değerlendirdi ve "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra spor alanında da ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri dereceler bizleri gururlandırıyor. Anadolu Üniversitesini başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadeleriyle sporcuları tebrik etti.

Turnuvadaki dereceler, Anadolu Üniversitesi'nin sporcu yetiştirme ve uluslararası müsabakalara hazırlık süreçlerinin sonuçlarını göstermesi bakımından dikkat çekti. Elde edilen madalyalar, hem bireysel performansları hem de üniversitenin spor altyapısını öne çıkaran bir başarı olarak değerlendirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, AVRUPA ÜNİVERSİTE SPORLARI BİRLİĞİ (EUSA) TARAFINDAN ARNAVUTLUK’UN BAŞKENTİ TİRAN’DA DÜZENLENEN AVRUPA ÜNİVERSİTELER DÖVÜŞ ŞAMPİYONASI’NDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.