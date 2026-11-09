Çorum'da dairede başlayan yangında anne ile iki torun dumandan etkilendi

Olayın gelişimi

Çorum'un Akkent Mahallesi, Akkent 4. Cadde adresindeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dairenin sahibi Y.G.'ye ait evde bulunanlar kısa sürede durumu fark etti.

Yangının, buzdolabının kablosundan çıktığı değerlendiriliyor. Evde bulunan G.K. ile iki torunu yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Müdahale ve ekiplerin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Yangına müdahaleye çalışırken dumandan etkilenen G.K. ile çocukları T.K. ve B.K., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme yapılıyor.

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ DAİREDE POLİS EKİPLERİ İNCELEMEDE BULUNDU