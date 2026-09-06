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Çorum'da gece yarısı kavşakta çarpışma: cipteki iki kişi ağır yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Zile Kavşağı'nda saat 02.30'da cip ile tur otobüsünün çarpışması sonucu cip sürücüsü H.M. ile yolcu D.M. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'da gece yarısı kavşakta çarpışma: cipteki iki kişi ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda saat 02.30 sıralarında bir cip ile tur otobüsünün kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, H.M. idaresindeki 06 EHE 371 plakalı Chevrolet marka cip ile Ö.İ. yönetimindeki 05 DE 078 plakalı tur otobüsünün çarpışmasıyla gerçekleşti.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada cip sürücüsü H.M. ile aynı araçta yolcu olan D.M. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi önce Alaca Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerini alarak ve olay yerinde delil incelemesi yaparak soruşturma başlattı. Trafik akışının ve kavşak güvenliğinin durumu da inceleme kapsamında değerlendirilmekte.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE BİR CİP İLE TUR OTOBÜSÜNÜN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE BİR CİP İLE TUR OTOBÜSÜNÜN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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