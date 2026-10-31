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Galatasaray hazırlıklarını hızlandırdı: Stuttgart maçı öncesi tempolu antrenman

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı öncesi Stuttgart'ı Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tempolu antrenmanla hazırlıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Galatasaray hazırlıklarını hızlandırdı: Stuttgart maçı öncesi tempolu antrenman

antrenmanın kronolojisi:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü evinde Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ile başladı ve devamında topa sahip olma ile koşu çalışmalarına odaklandı.

uygulanan çalışmalar ve maç provası:

Seans boyunca taktik pas trafiği ve tempo arttırıcı koşu tekrarları yapıldı; antrenman oyuncuları maç ritmine almaya yönelik olarak planlandı. Çalışmanın son bölümünde takım saha içinde çift kale maç yaparak uygulamalı provayı tamamladı.

Sarı-kırmızılıların hazırlık takvimi kapsamında, takım yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla maç öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN 4. HAFTASINDA SALI GÜNÜ EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE...

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA SALI GÜNÜ EVİNDE ALMAN EKİBİ STUTTGART İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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