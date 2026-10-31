Ege yıldızları Gaziantep gecesinde altyapının gücünü gösterdi

Ege Yıldızları Gaziantep'ten 3-1 galibiyetle döndü

2026-2027 sezonu Süper Lig mücadelesinde Ege Yıldızları Spor Kulübü, Gaziantep Hokey Sahası'nda karşılaştığı Konya GSİM SK'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir deplasman zaferi elde etti. Muğla temsilcisi, maç boyunca disiplinli savunma ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine üstünlük kurulmasını sağladı.

Maçın dönüm noktaları:

Karşılaşma karşılıklı ataklara sahne oldu ancak Ege Yıldızları, bulduğu fırsatları değerlendirmede daha başarılıydı. Muğla ekibinin gollerini Necmiye Sel ile Nur Nebi Baran kaydetti; Nur Nebi Baran maçta iki kez fileleri havalandırdı. Bu skorla maç 3-1 sonuçlandı ve Ege Yıldızları sahadan galip ayrıldı.

Altyapı ve yerel kimlik ön planda:

Ege Yıldızları'nın kadrosunun yüzde 90'ının Muğlalı sporculardan oluşması, kulübün altyapıya verdiği önemi ortaya koyuyor. Kulüp uzun vadeli planlamasında her sezon altyapı oyuncularını A takıma kazandırmayı sürdürüyor ve bu yaklaşımın saha sonuçlarına olumlu yansıdığı görüldü.

Yönetim maç sonrası yaptığı açıklamada, sportif faaliyetlere destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti. Özellikle ulaşım desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi ile malzeme desteği sunan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne vurguyla teşekkür edildi.

Bu galibiyet Ege Yıldızları için hem ligde puan anlamında değerli bir adım hem de altyapıdan yetişen oyuncuların turnike yaptığı bir başarı öyküsü olarak öne çıkıyor. Kulüp, sezonun kalan bölümünde de benzer disiplin ve kolektif oyunla hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

EGE YILDIZLARI’NDAN GAZİANTEP’TE 3-1’LİK ZAFER