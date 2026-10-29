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Çorum'da parkta başlayan tartışma bıçaklı yaralanmayla sona erdi

Çorum'da Manas Parkı'ndaki tartışma Buharaevler Mahallesi'ne taşındı; 19 yaşındaki bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli suç aletiyle yakalandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'da parkta başlayan tartışma bıçaklı yaralanmayla sona erdi

Çorum'da Manas Parkı'ndaki tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü

Çorum'da Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Manas Parkı içinde 19 yaşındaki E.P.K. ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen M.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.P.K.'nin elinde bulunan tüfekle çevreye ateş açtığı, bunun üzerine arbede yaşandığı bildirildi.

olayın gelişimi:

İddialara göre tartışma büyüyünce E.P.K. elindeki silahı kaptırdı ve olay yerinden kaçmaya başladı. M.S., peşinden giderek Buharaevler Mahallesi Tekceviz 8. Sokak'ta E.P.K.'yı bıçakla yaraladı. Yaralı olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.S., olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedeni ve olayda kullanılan silahın durumu hakkında soruşturma devam ediyor.

ÇORUM&#039;DA POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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