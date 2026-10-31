Çorum'da sanayi sitesindeki kavga: 1 kişi öldü, 2 şüpheli tutuklandı

Çorum'da sanayi sitesinde silahlı kavga

Olay, Mimarsinan Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1. Cadde'de meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Galip Tercan ve oğlu D.T. ile A.Ç. ve C.K. konuşmak üzere bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

olaya ilişkin detaylar:

Olayda Galip Tercan, A.Ç. ve C.K. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, A.Ç. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Galip Tercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

adli süreç ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında K.Ş., D.T., H.Ç., A.Ç., M.S.O., T.Y.Y., B.B. ve F.E.G. adlı 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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