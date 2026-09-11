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Çorum'da sıkı denetimlerde silah ve sentetik maddeler ele geçirildi

4-11 Eylül'de Çorum'da gerçekleştirilen 115 asayiş uygulamasında 3 silah, 653 sentetik ecza, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çorum'da sıkı denetimlerde silah ve sentetik maddeler ele geçirildi

Uygulamanın kapsamı:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 4-11 Eylül tarihleri arasında toplam 115 uygulama gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 27 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Yapılan kimlik sorgulamaları kapsamında 2 bin 751 kişi üzerinde inceleme yapıldı.

Ele geçirilenler:

Kontrollerde, 2 tabanca ve 1 av tüfeği olmak üzere toplam 3 silah ile 1 kesici-delici alet ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik bulgularda 653 adet sentetik ecza, 20,97 gram metamfetamin ve 25,18 gram sentetik kannabinoid tespit edildi. Ekiplerce ele geçirilen bu maddeler ve aletler, adli ve idari süreçler için ilgili birimlere teslim edildi.

Trafik denetimleri:

Denetim faaliyetleri kapsamında trafik ekipleri tarafından bin 324 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kural ihlali tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, uygulamaların kararlılıkla süreceğini ve toplum güvenliğine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

ÇORUM’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 3 ATEŞLİ SİLAH İLE ÇEŞİTLİ...

ÇORUM’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 3 ATEŞLİ SİLAH İLE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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