Çorum'un Alaca ilçesinde kavşak kazası: beş yaralı

kaza ve yaralananlar:

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Zile istikametinde seyir halinde olan S.T. idaresindeki 06 DKY 497 plakalı Opel marka otomobil ile S.U. yönetimindeki 33 AUG 226 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, 33 AUG 226 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.U. ile 06 DKY 497 plakalı araçta bulunan S. A., A. E., H. T. ve S. T. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

olay yerindeki müdahale:

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralılar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI VE 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU