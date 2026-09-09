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Çorum'un hedefi Samsun'da üç puanla dönmek

Uğur Uçar, Samsunspor maçı öncesi savunma ve hücum planlarını anlattı; Çorum FK'nın deplasmandaki ilk üç puanını almak için Samsun'dan galibiyet bekliyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'un hedefi Samsun'da üç puanla dönmek

Uğur Uçar hazırlıkları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, hazırlıklarını teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde sürdürdü. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutulurken; ekip ısınma, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Uçar, maç öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin net olduğunu belirtti.

Hedef: deplasmandan üç puanla dönmek:

Uçar, "En iyi şekilde hazırlanıp hafta sonu Samsun’dan 3 puan alarak Çorum’a geri dönmek istiyoruz" sözleriyle beklentiyi özetledi. Teknik adam, içeride taraftarla buluştukları ilk maçın ve sahadan 3 golle ayrılmanın morale katkısına dikkat çekti ve bu ivmeyi deplasmanda sürdürmek istediklerini vurguladı.

Oyun planı ve öncelikler:

Çorum FK çalışmasını savunma organizasyonu ve hücumdaki seçenekler üzerine kuruyor. Uçar, rakibin eksik yönleri üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Savunma anlamında onların üzerinde duracağız. Hücumda onların savunmadaki eksikleri neler, biz de bunların üzerinde durup ona göre opsiyonları planlayacağız" dedi. Bu ifadeler, maçtaki önceliğin disiplinli bir savunma anlayışı ve buna uygun hücum geçişleri olacağını gösteriyor.

Teknik direktör ayrıca takımın oyun felsefesinden asla ödün vermeyeceklerinin altını çizdi: "İçeride, dışarıda, büyük maçta, Anadolu takımlarıyla oynarken de kendi oyunumuzdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz." Bu yaklaşım, takımın tutarlılığı ve kimlik arayışına işaret ediyor.

Uçar, topa hakim olma anlayışını benimsemekle birlikte, pozisyon üretme isteğini de öne çıkardı: "Topun kalmasını, bizde kalmasını seviyorum ama pozisyona girmeyi daha çok seviyorum." Yeni bir kadroyla çalıştıklarını belirten Uçar, oyuncuların günlük adaptasyon ve birbirlerini tanıma süreçlerinin ilerlediğini, top hâkimiyetini daha yüksek seviyelere taşımanın hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Teknik ekip antrenmanda hem bireysel kondisyonu hem de takımın taktiksel uyumunu geliştirmeye odaklandı. Uçar'ın açıklamaları, takımın mental ve taktik hazırlığında net bir hedefe sahip olduğunu; Samsun deplasmanında alınacak bir galibiyetin bu dönemde önemli bir moral kaynağı olacağını ortaya koyuyor.

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig&#039;in 5. haftasında karşılaşacakları...

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacakları Samsunspor maçıyla ilgili, "En iyi şekilde hazırlanıp hafta sonu Samsun'dan 3 puan alarak Çorum'a geri dönmek istiyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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