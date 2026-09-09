Selçuk İnan: Galatasaray karşısında duygusal ama disiplinli bir mücadele vereceğiz

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Kocaelispor, hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp sahasındaki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın kendisi için özel ve duygusal bir anlam taşıdığını belirtti.

maça duygusal yaklaşım:

İnan, bu maçın kişisel olarak farklı bir boyutu olduğunu söylerken, bunun saha içi hazırlıklarını değiştirmeyeceğini vurguladı. "Benim için ayrı bir maç. Duygusal tarafı fazla, özel bir maç olacak" ifadesiyle duygusunu dile getiren teknik adam, bununla birlikte takımın rutinlerinden ödün verilmeyeceğini ve sahada planlı bir mücadele sergileyeceklerini aktardı.

Hazırlık sürecindeki en kritik noktanın fiziksel yoğunluk ve mücadele olduğuna dikkat çeken İnan, "Çok koşmamız gerekiyor, çok mücadele vermmemiz gerekiyor ki oradan istediğimiz puan ya da puanları alabilelim" sözleriyle hedeflerini netleştirdi. Galatasaray karşısında alınacak her puanın kıymetinin büyük olacağını da ekledi.

gerginlikler ve saha disiplini:

Futbolda zaman zaman yaşanan gerginliklere de değinen İnan, bu tür olayların genellikle takımların dışında geliştiğini söyledi. "Bu gerginliklerin hepsi bizim dışımızda gelişiyor" şeklindeki değerlendirmesinde, teknik ekip ve oyuncular olarak işlerini profesyonelce yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

İnan, sahadaki yüksek tempodan kaynaklı agresiflik veya sinirliliğin oyuncuların emeklerine karşılık hak arama biçimi olduğunu belirtti ve ekledi: oyuncularının rakiplere, hocalara veya yöneticilere saygısızlık etmediğini; dışarıdaki gerginliklerin her durumda istenmediğini dile getirdi.

kadro derinliği ve avantaj değerlendirmesi:

Kadrodaki eksiklerin Kocaelispor açısından avantaj olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen teknik adam, Galatasaray’ın geniş ve kaliteli bir oyuncu yapısına sahip olduğunun altını çizdi. İnan, "Galatasaray’a karşı oynuyorsanız bütün oyuncular iyidir, güçlüdür" diyerek, bir ismin yokluğunun diğer oyuncunun yaratacağı tehdidi ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Son olarak İnan, Galatasaray’ın bugün de maçının olduğunu hatırlatarak, daha önce olduğu gibi bu kez de ülkeyi ve takımı gururlandıracak bir performans sergilemelerini temenni etti. Kocaelispor olarak sahada ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini ve hedeflerinin puan almak olduğunu yineledi.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN