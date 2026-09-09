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Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu, NATO SACEUR Grynkewich'i İstanbul'da ağırladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO SACEUR Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile İstanbul'da ikili ve heyetler arası görüşme yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu, NATO SACEUR Grynkewich'i İstanbul'da ağırladı

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu, NATO SACEUR Grynkewich'i İstanbul'da ağırladı

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich arasında ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin kapsamı:

Toplantı, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı/İstanbul bünyesinde düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı vesilesiyle yapıldı. Taraflar, hem iki ülke düzeyinde hem de heyetler arası formatta görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının önemi:

Gerçekleştirilen görüşme, Türkiye ile NATO üst komutanlığı arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve ortak iletişim kanallarının güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor. Heyetler arası temaslar, operasyonel işbirliği ile iletişim alanlarındaki uygulamaların uyumunu desteklemeye yönelik değerlendirmeler içerdi.

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO AVRUPA MÜTTEFİK YÜKSEK KOMUTANI (SACEUR)...

GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, NATO AVRUPA MÜTTEFİK YÜKSEK KOMUTANI (SACEUR) ORGENERAL ALEXUS G. GRYNKEWİCH İLE İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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