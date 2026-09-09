Roma Kadıköy'de son provayı tamamladı

Roma'nın Kadıköy'deki son idmanı:
İtalya temsilcisi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın Fenerbahçe ile saat 19.45'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, maç öncesi son antrenmanını Kadıköy Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde tamamladı.
Kadro ve sakatlık durumu:
Antrenmanda takım, sakatlığı bulunan Lorenzo Pellegrini haricinde tam kadro çalıştı. Teknik ekip son provayı gerçekleştirdikten sonra oyuncular maç saatini beklemeye başladı.
İTALYAN EKİBİ ROMA, FENERBAHÇE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI KADIKÖY ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ’NDE YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.
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