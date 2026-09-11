Çorum'un kadim lezzetleri Bodrum'da uluslararası konuklarla tanıtıldı

Çorum mutfağı Bodrum'da dünya vitriniyle buluşuyor

Binlerce yıllık Hitit mirasını taşıyan Çorum mutfağı, Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Bodrum'daki Hapimag Sea Garden tesisinde düzenlenecek özel programla dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle buluşacak. Çorum Belediyesi'nin gastronomi alanındaki uzun soluklu çalışmaları, bu organizasyonla yeni bir görünürlük kazanıyor.

Etkinlik ve organizasyon detayları:

Etkinlik, Hapimag Sea Garden tarafından yapılan davet üzerine gerçekleştirilecek ve tesisin misafirleri için özel olarak hazırlanan "Çorum Lezzet Festivali" konseptiyle sunulacak. Organizasyon kapsamında kurulan özel alanlarda görseller, tanıtım materyalleri ve bilgilendirme panoları aracılığıyla misafirlere Çorum'un yöresel lezzetleri tanıtılacak. Organizasyonun tüm konaklama, ulaşım ve etkinlik giderleri davet sahibi işletme tarafından karşılanıyor; Çorum Belediyesi bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadı.

Tesis, farklı kültürlerin mutfaklarını tanıttığı bir tatil köyü olarak yıllık bazda dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce turisti ağırlıyor. Bu kez Çorum mutfağı için ayrılan özel alanlarda, davet eden işletme tarafından yaklaşık 2 bin 500 misafirin odalarına dijital ve basılı davetiyeler bırakıldı.

Tanıtım hedefleri ve teması:

Etkinlik teması olarak "Kadim Anadolu mutfağı ve binlerce yıllık Hitit mirasını taşıyan eşsiz Çorum mutfağı" ön plana çıkarılacak. Programda, günümüzde yaşatılan yöresel lezzetlerin yanı sıra mutfağın kökenlerine, Hititlere uzanan tarihi izlerine de yer verilecek. Böylece hem kültürel hem de gastronomik açıdan Çorum’un zenginliği uluslararası ziyaretçilere aktarılacak.

Turizm işletmesi yetkilileri, daha önce yöresel mutfaklara yönelik çalışmaları sınırlı olan programlarında Çorum üzerine yapılan araştırmalar sonucunda bu daveti gerçekleştirdiklerini belirtti. İş insanları, bürokratlar ve turizm temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak tanıtımın, şehrin gastronomi turizmi açısından önemli bir fırsat oluşturduğu değerlendiriliyor.

Etkinliği ağırlayan uluslararası turizm grubunun 18 ülkede 60'tan fazla otel ve tatil köyü bulunduğu ve konaklayanların yaklaşık %90'ının farklı ülkelerden geldiği vurgulanıyor. Bu nedenle Bodrum'daki tanıtımın, Çorum mutfağının dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce ziyaretçiyle buluşturulması açısından stratejik bir önem taşıdığı belirtiliyor.

BİNLERCE YILLIK HİTİT MİRASINI TAŞIYAN ÇORUM MUTFAĞI, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BODRUM’DA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN MİSAFİRLERLE BULUŞACAK.