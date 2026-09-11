Tehlike kapıyı çalmadan koruyacak formül: İstanbul Üniversitesi ve Ümraniye Kaymakamlığı çocukların geleceği için kenetlendi.

Okul zillerinin yeniden çalmasıyla beraber, çocukların huzurlu bir çevrede büyümesi ve onları suç ortamına çekebilecek olumsuz etkenlerin bertaraf edilmesi toplumsal gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu doğrultuda harekete geçen İstanbul Üniversitesi, adli risklerle karşılaşma ihtimali bulunan minikleri koruma çemberine almak için hazırladığı koruyucu mekanizmayı İstanbul Valiliği onayıyla sahaya indirdi. Bilimsel veriler ışığında kurgulanan erken müdahale yaklaşımının ilk saha durağı ise Ümraniye oldu.





Saha uygulamalarında öncü durak Ümraniye seçildi





Sosyal hizmetler ve iletişim uzmanı Taner Akkuş imzasını taşıyan "çocukları suça sürükleyen risklere yönelik erken müdahale modeli", saha testleri kapsamında Ümraniye Kaymakamlığı ile buluştu. Çalışmanın ilk somut adımında, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO) Genel Müdürü ve Rektör Danışmanı Besim Müftüoğlu ile Öğretim Üyesi Dr. İlyas Kaya, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik’e makamında kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, projenin uygulama takvimi ve koruyucu hedefleri hakkında ayrıntılı sunum yaptı.





Geniş katılımlı heyetten ortak akıl vurgusu





65. Türkiye Hükümetinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlenen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın hekim eşi Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya ve Besim Müftüoğlu, ev sahipliği dolayısıyla Kaymakam Çelik’e şükranlarını sundu. Kritik istişare toplantısında ayrıca Üsküdar Üniversitesi Genç Akademi Kurucusu Dr. Öğr. Üyesi Nebiye Yaşar, Ümraniye Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ali Gencer ile Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Hardal da yer alarak projenin sahadaki yansımaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.





Dezavantajlı gruplara odaklanan koruyucu kalkan





İstanbul Üniversitesi mezunu bir mülki idare amiri olarak iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getiren Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, projenin toplumsal kıymetini şu ifadelerle vurguladı: "Türkiye’nin önemli üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi ile proje yürütmek ve aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yönelik başlatılan program, özellikle dezavantajlı ve roman vatandaşlarımıza yönelik verilecek hizmetler nazarımızda çok kıymetlidir. Bu nedenle projenin öncüsü olan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ziyaretleri ile onurlandıran Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya ve Besim Müftüoğlu’na teşekkür ediyorum.





Model tüm kente ilham kaynağı olacak





Adli süreçlerdeki bireylerin öncelikle "çocuk" kimliğiyle değerlendirilmesi gerektiği ilkesinden yola çıkan çalışma; aile, eğitim kurumları ve yerel yönetim organları arasında kusursuz bir koordinasyon ağı kurmayı amaçlıyor. İstanbul TTO Genel Müdürü Besim Müftüoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar öncülüğündeki üniversite yönetiminin toplumsal fayda sağlayan projelere kararlılıkla destek sunacağını belirtti. Ümraniye’deki pilot denemelerden elde edilecek somut verilerin, ilerleyen süreçte megakentin diğer ilçeleri için de kalıcı ve uygulanabilir bir model oluşturması hedefleniyor."