Coşku dolu kutlama filenin sultanları Bodrum'da bayram havası yaşattı

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın zaferi, Bodrum’da unutulmaz görüntülere sahne oldu. Ay-yıldızlı bayraklarla donanan meydanlar, binlerce sporseverin katılımıyla coşkuya dönüşürken şehir genelinde büyük bir kutlama yaşandı.

Meydanlarda büyük coşku:

Final mücadelesi saat 19.00'da başladı ve Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis Atatürk Meydanı ile Yalıkavak Atatürk Meydanı’na kurulan dev ekranlardan canlı yayınlandı. Karşılaşmanın her sayısında heyecan yükseldi; final setindeki son sayıyla birlikte meydanlarda büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Türk bayrakları gökyüzüne yükselirken alkışlar ve tezahüratlar sokaklarda uzun süre yankılandı.

Farklı kuşaklardan destek:

Çocuk, genç ve yaşlılardan oluşan kalabalık, aynı anda "Türkiye" tezahüratları yaparak takımın başarısını kutladı. Birçok izleyici zafer anını telefonlarıyla kaydederken, bazı gruplar kutlama şarkıları ve marşlarla coşkuyu sürdürdü. Binlerce kişinin meydanlarda buluşması, kentin adeta milli bayram havasına bürünmesine neden oldu.

Belediye başkanından tebrik:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de kutlamalara katılanlarla birlikte sevincini paylaştı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti. Mandalinci, "Avrupa Şampiyonası heyecanını Bodrum’un üç farklı meydanında kurduğumuz dev ekranlarda, hemşehrilerimizle omuz omuza yaşadık. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde büyük bir mücadele ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı yürekten kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu kupa Türkiye’nin! Tebrikler Filenin Sultanları!" ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA’YI SALLADI, BODRUM ŞAMPİYONLUĞU MEYDANDA