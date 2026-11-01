Çubukbeli'nde savrulan otomobil yol kenarında ters döndü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Burdur istikametine seyir halinde olan, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolda savrulmaya başladı ve taklalar atarak yol kenarına doğru ilerleyip ters döndü.

müdahale ve inceleme:

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye, sağlık ekipleri yerde ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA-BURDUR YOLU ÜZERİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI