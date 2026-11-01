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Çubukbeli'nde savrulan otomobil yol kenarında ters döndü

Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde direksiyon hakimiyeti kaybeden araç takla atıp ters döndü; sürücü vatandaşların yardımıyla ambulansa teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çubukbeli'nde savrulan otomobil yol kenarında ters döndü

Çubukbeli'nde savrulan otomobil yol kenarında ters döndü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Antalya-Burdur yolu Çubukbeli mevkiinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Burdur istikametine seyir halinde olan, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolda savrulmaya başladı ve taklalar atarak yol kenarına doğru ilerleyip ters döndü.

müdahale ve inceleme:

Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla ters dönen araçtan çıkarılan sürücüye, sağlık ekipleri yerde ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ANTALYA-BURDUR YOLU ÜZERİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

ANTALYA-BURDUR YOLU ÜZERİNDE KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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