Çukurbostan'da sağanak sırasında kabloya basan hafız çocuk yaşamını yitirdi

İstanbul'un Fatih ilçesi Çukurbostan'da dün akşam yaşanan sağanak sırasında, 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Mahmut, ıslanmaması için ayakkabılarını çıkarıp yalın ayak yürüdüğü sırada yerden geçen kablolara basması sonucu akıma kapıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

olayın ayrıntıları:

Olay, Çukurbostan Parkı yakınlarındaki bir otopark önünde meydana geldi. Mahmut Işıldak'ın kablolara bastığı ve ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildiği, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği aktarıldı.

aile bilgileri ve cenaze:

Yakınlarının verdiği bilgiye göre Işıldak'ın 5 kardeşi bulunuyor. Babaevinde din hocası olan babasının ise 6 ay önce vefat ettiği belirtildi. Mahmut'un hafız olduğu ve cenazesinin yakınlarının bildirdiğine göre Düzce'de defnedileceği ifade edildi.

İSTANBUL FATİH ÇUKURBOSTAN’DA, DÜN YAŞANAN SAĞANAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLEN 14 YAŞINDAKİ MAHMUT IŞILDAK’IN HAFIZ OLDUĞU, BABASINI İSE 6 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ. IŞILDAK’IN AYAKKABILARININ ISLANMAMASI İÇİN ÇIKARARAK YALIN AYAK YÜRÜDÜĞÜ SÖYLENİLDİ.