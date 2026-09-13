Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Çukurkışla'nın kayalıklarında saklı doğa ve tarih izleri

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Çukurkışla'da sarp kayalıklar, mağaralar, su yatakları ve tarım alanları iç içe; Keçe Mağarası uzman incelemesi gerektiriyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çukurkışla'nın kayalıklarında saklı doğa ve tarih izleri

Çukurkışla'nın kayalıklarında doğa ve tarih izleri

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi, Torosların yüksek kesimlerinde yer alan sarp kayalıklar, akarsu vadisi ve mağara oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Bölgedeki su yatağının kayalıklar arasından ilerlemesi, çevredeki ağaçlık alanlar ve iç içe geçmiş tarım arazileri yerel peyzajın temel bileşenlerini oluşturuyor.

doğal dokunun öne çıkan öğeleri:

Kayalık alanlarda birbirinden farklı mağara ve kaya oyukları gözlemleniyor. Bu oluşumlar, yerel bitki örtüsü ve sulama yapan akarsu yatağıyla birlikte, hem doğal yaşam için habitat sağlıyor hem de kırsal üretim alanlarını biçimlendiriyor. Tarım arazileri ile ağaçlık kuşakların bir araya gelmesi, bölgenin görsel zenginliğini artırıyor.

mağaraların geçmişi ve bilimsel gereklilik:

Kayalıklar arasında bulunan ve yörede Keçe Mağarası olarak adlandırılan oluşumun geçmişi ve kullanım amacı hakkında kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için uzman incelemesine ihtiyaç bulunuyor. Bu tür mağaralar hem jeolojik hem de arkeolojik değer taşıyabilir; bu nedenle alanın bilimsel yöntemlerle incelenmesi, korunma ve belgeleme açısından öncelikli görülmeli.

turizm potansiyeli ve korunma ihtiyacı:

Çukurkışla'da kayalıklar, vadiler, mağaralar ve geleneksel kırsal yaşamın bir arada bulunması, bölgenin doğa ve kültür turizmi açısından araştırılmaya değer bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Ancak planlı bir değerlendirme yapılmadan artan ziyaretçi baskısı doğal doku ve yerel yaşamı olumsuz etkileyebilir; bu yüzden sürdürülebilir erişim, uzman denetimi ve yerel paydaşlarla iş birliği temelinde koruma stratejileri geliştirilmesi öneriliyor.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇUKURKIŞLA MAHALLESİ’NDE SARP KAYALIKLAR, AKARSU VADİSİ VE...

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇUKURKIŞLA MAHALLESİ’NDE SARP KAYALIKLAR, AKARSU VADİSİ VE MAĞARA OLUŞUMLARI DİKKAT ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Filografiyle geleneği yaşatan öğretmen yurt dışına açılmayı hedefliyor
images

Edebiyattan nakışa: kitapların izleri Taş Medrese'de kumaşa taşındı
images

Söğüt'te 745'inci şenlikte türbe ziyaretleri siyasi heyetleri bir araya getirdi
images

Kutnu yeniden hayat buluyor: küçük parçadan tasarıma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğüt’te 745. şenliğe katılan Akın Gürlek’in protokol selamlaşması konuşuldu

Tunceli'nin kırsalında zamana dirençli arıcılık geleneği

Yola çıktığı Frankfurt'tan Anıtkabir'e: 4 bin 200 kilometrelik patenle örnek yürüyüş

Bir mikrofon ve bir istek, İsmet Gökşen Parkı’na yeni saha kazandırdı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı