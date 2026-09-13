Kutnu yeniden hayat buluyor: küçük parçadan tasarıma

Kutnu atıklarından yeni tasarımlar doğuyor

Gaziantep yöresinin geleneksel dokuması kutnu, atık hâline gelen küçük kumaş parçalarından el emeği hediyelik eşyalara dönüşüyor. Yaklaşık 3 yıl önce öğrenci olarak kutnu ile tanışan ve bugün atölyesinde üretimini sürdüren Dilara Sayın (20), kalan kumaşları çöpe göndermek yerine birleştirip kullanıma kazandırıyor.

Genç ustanın yolculuğu:

Sanayi Nakışı Bölümü mezunu olan Sayın, kutnu kumaşıyla çalışmanın kendisine çok şey kattığını belirtiyor. Çalışmalarına öğrenci iken başladığını ve zamanla bu alana yöneldiğini ifade eden genç usta, üretim sırasında ortaya çıkan küçük parçaların atılmak yerine değerlendirildiğini anlatıyor. Sayın, 'Geri dönüşümden kalan fazla kumaşları cüzdan, çanta, yelek, kıyafet gibi ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunlar çok küçük parçalardı. Bunları birleştirip bir emek haline getiriyoruz. Çöp olmak yerine ortaya yeni bir ürün çıkarıyoruz' diyor.

Tasarım, üretim ve talep:

Kutnu kumaşının yapısında pamuk ve ipek bulunuyor; bu nedenle ortaya çıkan ürünler hem estetik hem de dayanıklı oluyor. Sayın'ın ürettiği çanta, cüzdan ve yelek gibi parçalar yerli müşteriler tarafından ilgi görüyor; ayrıca Gaziantep'e gelen yabancı turistlerin de alımları dikkat çekiyor. Vatandaşların geri dönüşüm ve emek vurgusunu olumlu karşıladığını söyleyen Sayın, müşterilerin sıkça 'Çöpe atmak yerine bir şey yapıyorsunuz, emek veriyorsunuz' dediğini aktarıyor.

Çalışmaların hem ekonomik hem de kültürel boyutu bulunuyor: küçük parçaların yeniden değerlendirilmesi atık azaltırken, kutnu geleneğinin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Sayın, hedefinin ustalaşmak ve geleneksel kutnu sanatını geçmişten geleceğe taşımak olduğunu belirtiyor.

Gaziantep'te kutnu üzerine üretim yapan Abdulkadir Mekki de bölgesel kutnu kumaşlarını yaşatmaya yönelik çabaların sürdüğünü, usta öğrenciler yetiştirip küçük parçaları geri dönüşümle yeniden şekillendirdiklerini vurguluyor. Bu yaklaşım, hem yerel zanaatın sürekliliğine katkı sunuyor hem de atık yönetimine pratik bir çözüm getiriyor.

DİLARA SAYIN