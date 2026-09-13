Edebiyattan nakışa: kitapların izleri Taş Medrese'de kumaşa taşındı

Edebiyattan nakışa sergisi festival programında

UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan "Edebiyattan Nakışa" solo sergisi, edebiyat, kültür ve tekstil sanatını bir araya getirdi. Sergi, Kahramanmaraş Tarihi Taş Medresede yer alıyor ve KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hidayet Bağcı tarafından hazırlandı.

İlham kaynakları ve eserlerin dili:

Sergideki çalışmalar, farklı kitapların kapak görselleri ve içeriklerinden hareketle oluşturuldu. Her bir istasyonda, ayrı bir edebî eserden yola çıkılarak hazırlanmış özgün tekstil işleri sunuluyor; bu düzenleme ziyaretçiye kitaplardan kumaşa uzanan bir okuma deneyimi vaat ediyor. Çalışmalarda ev, pencere, soba, çocuk, kuş, anne sesi, hafıza, zaman ve bekleyiş gibi unsurlar nakışın diliyle yeniden yorumlandı. Küratörün vurguladığı anlatımda "kelimeden ipliğe, hikâyeden kumaşa ve düşünceden desene" uzanan bir geçiş söz konusu.

Organizasyon ve izleyici deneyimi:

Sergide toplam 16 farklı istasyon bulunuyor; her istasyon kendi içinde bir hikâye sunuyor. Ziyaretçiler, eserleri dolaşırken hem görsel hem de dokunsal olarak edebiyatla tekstilin buluşmasını gözlemleyebiliyor. Sergi mekânı, medresenin tarihi dokusuyla eserler arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor ve izleyiciye mekânsal bir anlatı kazandırıyor.

Yetkili ve ziyaretçi sözleri:

KSÜ Rektör Yardımcısı Ejder Berk, "Kültür Yolu Festivali’nde emeği geçenlere teşekkür ederken kentimiz için güzelliklerin, emeklerin ve aydınlanmaların kapısının aralanmasını diliyorum" dedi ve etkinliklerin kent kültürüne katkısına dikkat çekti.

Dr. Bağcı ise sergiyi şöyle tanımladı: "Edebiyattan nakışa, ilmeklerin nakışa, nakıştan kelimeye ve kelimeden edebiyata yansıtıldığı bir değer sergisidir. Tüm halkımızı bekliyoruz".

Sergiyi gezen Mutlu Aslantürk ise, "16 farklı istasyon var ve çok güzel hikayeleri olan eserler var. 8 gün boyunca vatandaşlar gelip bu sergiyi Taş Medresede gezebilir" ifadelerini kullandı ve etkinliğin halka açık olmasını vurguladı.

Tarih ve erişim bilgileri:

Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu Festivali 12 Eylül'de başladı ve 20 Eylül'e kadar sürüyor. Ziyaretçiler, Taş Medrese'de açılan "Edebiyattan Nakışa" sergisini festival süresince görebilecekler.

Festival kapsamında gerçekleşen bu buluşma, edebî anlatıların tekstil aracılığıyla somutlaşmasına bir örnek teşkil ediyor ve yerel izleyicinin yanı sıra festival katılımcılarına da farklı bir okuma-algılama deneyimi sunuyor.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE AÇILAN SERGİ, 16 FARKLI İSTASYONDAN OLUŞAN ÖZGÜN KURGUSUYLA EDEBÎ ESERLERİ NAKIŞ SANATI ÜZERİNDEN YENİDEN YORUMLADI.